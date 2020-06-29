Саша Бортич устроила дикие пляски в кокошнике и сарафане: Этот странный русский тверк

Ролик, судя по всему, был сделан во время съемок ютуб-шоу Comment Out. В кадре Саша Бортич, облаченная в рубаху, сарафан, кокошник и сапожки, кривляется в перерыве между дублями.
Пока артистке объясняют следующую фразу в сценарии, она задорно танцует. Дикие пляски Саши Бортич прерывает шоумен Александр Гудков. Он требует, чтобы артистка встала на исходную точку и продолжила работу. Также в кадре можно заметить звезду сериала "Реальные пацаны" Марину Федункив.
По словам Бортич, утаить видео от поклонников она не могла. В "эти непростые времена" необходимо дарить людям хорошее настроение.
Фанаты одобрили танцы знаменитости. "Лучшая, что тут скажешь", "Наша огненная богиня ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень шикарные и востребованные движения, ну а отдел ный шарм от каблучков и какошника просто завораживает👍👍🤣🤣", "Да, Александра, в наше время тяжело быть самим собой...👏👏👏😍😍❤️", "Этот странный русский тверк", "......народные пляски.....дошедшие до наших дней", – поддержали Сашу Бортич подписчики.
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