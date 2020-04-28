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Сериалы

Закинула ногу на партнера: старшие дети Порошиной удивились ее неожиданному таланту

Мария Порошина. Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/
Звезду сериалов "Челночницы" и "Семейные обстоятельства" в любых начинаниях поддерживают близкие. Наследники восторгаются талантами Марии Порошиной.
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У артистки пятеро детей. Старшей наследнице Полине уже 24 года. Также Мария воспитывает 14-летнюю Серафиму, десятилетнюю Аграфену, четырехлетнюю Глафиру и годовалого сына Андрея.

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Мария Михайловна Порошина актриса

Сейчас Порошина участвует в шоу "Танцы со звездами". Партнером звезды теленовелл является титулованный танцор и хореограф Евгений Раев. Старшие наследники артистки активно за нее болеют.

Серафима и Аграфена вышли в прямой эфир в "Инстаграм" и попытались убедить судей не ставить матери низкие баллы. Девочки отметили, что она не обделена талантом.

"Это было прекрасно! Мне очень понравилось, как мама неожиданно ногу закинула вверх. Растяжка-то хорошая!" – сказала одна из дочерей Марии Порошиной. Девочка подчеркнула, что мать очень старается не ударить в грязь лицом.

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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)

Напомним, что в прошлом выпуске шоу "Танцы со звездами" Мария Порошина предстала в образе полицейского. Евгений Раев примерил наряд байкера. Во время исполнения номера звезда российских сериалов ловко закинула ногу на партнера.

Ранее Мария Порошина призналась, что долго сомневалась, перед тем как стать участницей танцевального проекта. Артистка согласилась сниматься в шоу только ради детей.

Автор: 28 апреля 2020, 11:50
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