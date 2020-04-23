Изнуренная Мария Порошина сильно похудела

Мария Порошина пообщалась с многочисленными поклонниками в прямом эфире. Актриса рассказала о том, как похудела, и почему ее выгнал сам Олег Табаков.

Мария Порошина прославилась благодаря фильмам "Всегда говори "всегда", "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Елки". Однако мало кто знает, что будущую артистку выставили из Школы-студии МХАТ, куда она поступила не без труда. Об этом актриса рассказала в прямом эфире, который провела в соцсети вместе с коллегой Александром Жигалкиным.

"Я влетела в аудиторию. Мне сказали: "Ну давайте, читайте!" Я начала читать Ахматову. А мне говорят, что надо что-то поестественнее. В итоге стала читать "Мороз и солнце – день чудесный". Я проучилась два года и ушла. Точнее меня отчислили", – вспомнила Мария.

Впрочем, это обстоятельство не помешало ей поступить в Щукинское училище, успешно его окончить и найти себя в профессии. Сейчас Порошина не только востребованная актриса, но и многодетная мать. У нее пятеро отпрысков, причем младшему – сыну Андрею – нет еще и двух лет.

Также Мария успевает сниматься в шоу "Танцы со звездами". Она выступает в паре с профессиональным танцором Евгением Раевым.

Порошина призналась, что тренировки даются ей с большим трудом – человек она ленивый. "Мне очень сложно пришлось на проекте "Танцы со звездами". Если бы знала, что придется в нем участвовать, то потренировалась", – отметила актриса.

Мария пошла на проект, чтобы похудеть, потому что лишние килограммы "мешали кровообращению". В итоге звезда скинула шесть килограммов, чем очень довольна. "Сошла вся послеродовая припухлость. Нет одышки, усталости", – сообщила Порошина.