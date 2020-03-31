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Сериалы

Слишком молода: звезду "Полицейского с Рублевки" выпроводили с шоу Пугачевой

Фото: Андрей Байда
С 6 апреля канал ТНТ начинает трансляцию пятого сезона ситкома "Полицейский с Рублевки". Одну из главных ролей в теленовелле сыграла 25-летняя Анастасия Уколова.
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Как оказалось, Уколова не только профессиональная артистка. Девушка много лет занимается вокалом, она окончила музыкальную школу. Анастасия участвовала в различных конкурсах, активно выступала.

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Когда звезде сериала "Полицейский с Рублевки" было всего 16, она решила попытать счастье на телевидении. Анастасия Уколова участвовала в шоу "Фактор А" Аллы Пугачевой. К сожалению, до финала юной прелестнице дойти не удалось, продюсеры проекта решили, что она слишком юная, Уколову выпроводили.

"Мне сказали, что еще рано, – говорит Анастасия. – Но это был неплохой опыт. Шоу – это большой стресс, и дети, которые в таких шоу участвуют – это очень сильные и целеустремленные дети".

Артистка признается, что всегда хотела выпустить собственную композицию, однако становиться частью шоу-бизнеса в ее планы не входило. Уколова мечтала как-нибудь объединить свое умение петь с основной, актерской профессией. Удача улыбнулась красавице: ей предложили записать саундтрек к фильму "Яга. Кошмар темного леса".

По словам Анастасии, создатели картины поставили ее в очень жесткие рамки. До премьеры ленты оставалось всего три недели, необходимо было уложиться в срок.

"Нужно было срочно писать сам трек, записывать его и отдавать, чтобы его успели вставить в титры. У меня не было ни денег, ни нужных контактов. Я начала обзванивать всех своих знакомых и чисто по дружбе предлагать им что-то сделать ради опыта и интереса. В итоге у меня собралась крутейшая команда. Трек мне написал Алекс Давия, известный автор, который пишет вместе с Егором Кридом, Валерией, Мотом и другими. Я была в шоке, что он сделал это для меня. Лейбл "Жара Мьюзик" помог мне записать и выложить этот трек на какие-то площадки, мы сняли клип. Мы сделали это в течение недели. Трек очень круто вышел, собрал три миллиона просмотров "Вконтакте". Я не ожидала, что он так круто зайдет, потому что я делала это для себя, это был порыв", – призналась корреспонденту "Дни.ру" звезда сериала "Полицейский с Рублевки".

Фото: Андрей Байда

Рассказала Анастасия Уколова и о личной жизни. В прошлом году стало известно, что брак артистки с оператором–постановщиком Антоном Зенковичем распался. По словам знаменитости, развод прошел мирно. О новом замужестве Анастасия пока не думает, ее сердце свободно.

"Я – однолюб. У меня не так много было отношений, отношения были долгие. С мужем мы развелись прошлым летом. С ним мы в дружеских отношениях, мы всегда были хорошими друзьями, поддерживаем друг друга. Но у меня появилось время понять, как мне хотелось бы жить, чем бы я хотела заниматься, время распределить все, заняться спортом и йогой. Я не могу так быстро прыгать из одних отношений в другие, мне нужно какое-то время, чтобы быть готовой к новым отношениям. И меня очень трудно заинтересовать. Это должно случиться вдруг, внезапно, какой-то знак и волшебство. Просто так на свидания я ходить не стану", – поделилась звезда сериала "Полицейский с Рублевки".

Автор: 31 марта 2020, 17:10

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