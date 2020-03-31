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Сериалы

"Приятно вспоминать": 25-летняя актриса пряталась в домике с Буруновым на съемках "Полицейского с Рублевки"

Анастасия Уколова. Фото: Пресс-служба/Андрей Байда
6 апреля в эфире ТНТ начнут транслировать пятый сезон одного из главных российских комедийных сериалов страны – "Полицейский с Рублевки". Актриса Анастасия Уколова рассказала "Дни.ру", как снимали любимый многими ситком. На площадке, как оказалось, было невероятно весело.
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В пятом сезоне к актерскому коллективу сериала "Полицейский с Рублевки" присоединилась 25-летняя Анастасия Уколова. По словам красавицы блондинки, влиться в уже сложившийся каст оказалось проще простого, ведь ее и других новичков приняли очень тепло.

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 Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

"Из старожилов проекта были актеры Рома Попов и Сережа Бурунов, и мне кажется, что они больше всех обрадовались новым ребятам, новой сюжетной линии, так как это будет совершенно новый сериал, действие происходит в "Полицейской академии", такого еще не было. Съемки проходили весело, достаточно легко. В коллективе было комфортно и мне, и ребятам, хотя некоторые из них снимались впервые в жизни. Со мной снимался Анвар Халилулаев, мы с ним были до этого знакомы. Был классный режиссер Илья Куликов, который сразу вех познакомил. Он очень общительный человек, и когда такой "предводитель", все становятся более сплоченными. Самое главное, чтобы в кадре все было правдиво и естественно, а для этого нужна хорошая обстановка на площадке. Нам все удалось, у нас все получилось", – рассказала Уколова.

Анастасия призналась, что на площадке "Полицейского с Рублевки" постоянно происходили комичные эпизоды, из-за которых вся съемочная группа умирала со смеху. Больше всего курьезных моментов было связано с композицией, которую исполняет сериальный рок-коллектив.

"В песне было много нецензурных слов, и сам по себе этот съемочный день был смешным и странным. Мы уже не могли петь эту песню, мы пели ее целый день, она нам надоела, мы уже меняли в ней слова, но все никак не могли снять дубль. Мы с ребятами снимали забавные видео, которые я обязательно выложу в "Инстаграм", когда выйдет сериал. У нас была молодая команда, всегда было что-то смешное", – отметила артистка.

Фото: Пресс-служба

Часто захандривших в процессе работы молодых артистов подбадривал Сергей Бурунов. У исполнителя главной роли всегда была пара уморительных шуточек в запасе.

"В последний съемочный день мы с Сережей Буруновым расследовали преступление, лил жуткий дождь, нам постоянно приходилось прятаться в домиках, мы все промокли, Сережа нас смешил. Мне вообще приятно вспоминать о съемках в сериале "Полицейский с Рублевки". Бывают такие проекты, когда на съемочной площадке некомфортно, когда взрослые актеры держатся высокомерно, либо артисты между собой не общаются. Но все это не про "Полицейского с Рублевки". Здесь все было классно", – поведала "Дни.ру" Анастасия.

"Кстати, про запись песни для сериала есть еще одна интересная история. Когда нужно было ее переозвучить, у меня случилась ангина. Я как раз моталась между съемками, у меня вообще не было голоса. Но записывать ее было надо, я отправилась на студию звукозаписи. В итоге кое-как мы ее записали, а потом те, кто ее слышал, спрашивали у меня: "А чего ты так плохо спела? Мы же слышали, как ты поешь, ты же поешь хорошо". Объяснять всем, что виновата ангина, я не стала", – добавила актриса сериала "Полицейский с Рублевки".

Также Анастасия Уколова рассказала, что в ситком о стражах порядка ее позвал кастинг-менеджер проекта. Молодой артистке прислали предложение в соцсетях.

"Увидела сообщение случайно, но, думаю, что это было судьбоносным случаем. Буквально на следующий день я пришла на кастинг. Мне нужно было исполнить сцену из фильма и спеть песню в жанре рока с нецензурной лексикой. Причем мне дали только текст, мелодию я должна была придумать сама. В итоге получилось весело, и через какое-то время мне позвонили и сказали, что утвердили на роль", – поделилась звезда сериала "Полицейский с Рублевки".

Автор: 31 марта 2020, 15:34
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Сергей Бурунов вжился в роль обаятельного тюленя

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