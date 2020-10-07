"Очень многое про себя осознал…": Сергей Бурунов высказался об эмоциональной незрелости

Персонажа артиста зовут Павел Михайлович Корноухов. Своего героя Сергей Бурунов считает самодуром и домашним тираном. Решения, которые принимает Корноухов, негативно сказываются на его близких. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" полагает, что Павел Михайлович личность незрелая.
В вопросе эмоциональной незрелости Бурунов хорошо разбирается. Сергей, как он сам сообщил, познакомился с литературой, которая посвящена этому вопросу. "Почитайте про эмоциональную незрелость на досуге, многое про себя откроете! Я, по крайней мере, почитал, и очень многое про себя осознал…" – признался артист.
Сергей Бурунов добавил, что сериал "Родные" – это комедия, в которой есть трагические нотки. Зрители увидят, как центральный персонаж теленовеллы самодурством ранит собственных детей.
Сериал "Родные" расскажет о семье из Архангельской области, главой которой является Павел Михайлович Корноухов. Мужчина хочет поехать на Грушинский фестиваль. С мероприятием у героя связаны воспоминания: много лет назад там он встретил жену, однако не смог выступить с песней. Персонаж решает во что бы то ни стало отправиться на музыкальный смотр. Близким Корноухова приходится подчиниться его желанию.
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