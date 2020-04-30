Мошенник-экстрасенс выманил крупную сумму у отца Бурунова

Сергей Бурунов появился в выпуске Comedy Club "Карантин-Style". Актер пообщался с Павлом Волей и Гариком Харламовым. Знаменитости вспомнили, что сейчас Анатолий Кашпировский вновь популярен у россиян.
В связи с этим звезда сериала "Полицейский с Рублевки" призналась, что ее отец потерял без малого 200 тысяч рублей из-за мошенника-экстрасенса. "Однажды мне позвонил встревоженный отец и попросил приехать для серьезного разговора. Дома он показал клочок бумаги с цифрой в 187 тысяч рублей и 75 копеек", – поведал Сергей Бурунов.
По словам артиста, родитель хотел отдать деньги какому-то колдуну, которому дозвонился на радио. Маг обещал пожилому человеку поставить "седьмой купол защиты". Сергей Бурунов отчитал папу за наивность и дремучесть.
Увещевания актера не подействовали на родителя. Когда Сергей уехал, его отец все же перевел деньги на счет злоумышленника. Мужчина взял кредитную карту, которую сын оставил ему для покупки необходимых продуктов.
Как писали "Дни.ру", Сергей Бурунов пытается привыкнуть к жизни на карантине. До вспышки коронавирусной инфекции актер много работал, поэтому самоизоляция тяжкое испытание для него.
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