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Понедельник 9 декабря

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Группа компаний "Литрес" объявила короткий список литературной премии "Электронная буква"-2024

Группа компаний "Литрес" объявила короткий список литературной премии "Электронная буква"-2024

В шорт-лист вошли 20 чтецов и 21 автор из разных городов России и мира.

5 декабря группа компаний «Литрес» в рамках ежегодной ярмарки Non/fiction представила короткий список седьмого сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг «Электронная буква». Победителей выберет «звездное» жюри, а итоги премии будут подведены в марте 2025 года. Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 24 миллионов рублей, а два победителя в главных номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 000 рублей от «Литрес». Лучшего чтеца также ждет приз от генерального партнера премии — компании «Союз».

Премия «Электронная буква» ставит перед собой задачу по поддержке digital-авторов и чтецов и ежегодно помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку на участие может любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы Литрес Самиздат, или диктор, записавший книгу в проекте Литрес Чтец. Всего в 2024 году на соискание премии было подано 3134 заявки из разных стран мира.

В короткий список лучших авторов «Электронной буквы»-2024 вошли:

  1. Айгуль Малахова, «Умрут не все» (Москва, Россия)
  2. Акили, «Стеклянная шестерёнка» (Санкт-Петербург, Россия)
  3. Александр Воропаев, «Хромые боги» (Красногорск, Россия)
  4. Алексей Борисов, «Человек за спиной» (Воронеж, Россия)
  5. Алена Волгина, «Броня из облаков» (Самара, Россия)
  6. Анастасия Альт, «Полянский. Детектив-медиум» (Химки, Россия)
  7. Анна Мезенцева, «Вастум» (Санкт-Петербург, Россия)
  8. Антон Карелин, «Голос Древних» (Саратов, Россия)
  9. Артём Скороходов, «Сорока и Чайник» (Дубна, Россия)
  10. Оксана Ююкина, «Кафе “Жизнь”» (Губкинский, Россия)

В короткий список лучших авторов номинации «Дебют года» вошли:

  1. Алекс Никсен, «Завтра будет ветрено» (Санкт-Петербург, Россия)
  2. Анастасия Сонина, «Портрет» (Москва, Россия)
  3. Анна Былинова, «Мертвый аул» (Мурино, Россия)
  4. Евгения Черепанова, «Хорошо забытое старое» (Каменск-Уральский, Россия)
  5. Мария Тучина, Александр Беляев, «ПсихирЪ» (Москва, Россия)
  6. Мираниса, «Молох Мори» (Душанбе, Таджикистан)
  7. Оксана Усова, «Легенды города 2000» (Владивосток, Россия)
  8. Ольга Авдеенко, «Приезжайте: у нас смертельно опасно» (Москва, Россия)
  9. Таша Калинина, «Параллельные кривые» (Краснотурьинск, Россия)
  10. Ха Ян, «Бессмертие. Том 1. Воздух» (Москва, Россия)

Произведения авторов, вошедшие в шорт-лист, оценивало экспертное жюри: шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева, литературные обозреватели Гузель Зиятдинович и Артем Роганов, книжный обозреватель Галина Лукас, журналист, писатель и автор исторических детективов Стасс Бабицкий, чтецов — федеральный диктор и голос Муз-ТВ Сергей Вострецов, актер театра, кино и режиссер дубляжа Станислав Стрелков, российская актриса театра и кино, мастер озвучивания Юлия Яблонская, brandvoice телеканала ТВ-3 и радио NRJ Александр Шаронов и многие другие.

В короткий список лучших чтецов «Электронной буквы»-2024 вошли:

  1. Александр Мозгунов
  2. Анжелика Игнатьева
  3. Вячеслав Булавин
  4. Галя Нечаева
  5. Мария Максимова
  6. Мирослав Велесов
  7. Павел Ломакин
  8. Тимофей Греков
  9. Юлия Булавина
  10. Strega

В короткий список лучших чтецов номинации «Дебют года» вошли:

  1. Александра
  2. Алексей Ляпунов
  3. Анастасия Чепелева
  4. Барселоника
  5. Богарт
  6. Борис Павлюков
  7. Виктор Краславский
  8. Сергей Ефимов
  9. Сергей Сахарчук
  10. ЧеИзС

Произведения короткого списка будет оценивать специальное жюри, в которое вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса, в том числе те, кто уже выбирал лучших авторов и чтецов в предыдущих сезонах: Сергей Чонишвили — актер театра и кино, писатель и телеведущий, Марьяна Спивак — актриса театра и кино, филолог, культуролог и писатель Николай Жаринов, писатели Ксения Буржская и Алексей Сальников, теле– и радиоведущий Антон Комолов, ведущий вечернего шоу на радио MAXIMUM, педагог по технике речи Константин Михайлов, а также Зоя Яровицына, стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» на ТНТ. Также в декабре на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib стартует голосование в номинациях «Выбор читателей LiveLib» и «Выбор слушателей LiveLib».

Победители премии будут названы и награждены в марте 2025 года.

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Фото: freepik.com

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