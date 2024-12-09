Группа компаний "Литрес" объявила короткий список литературной премии "Электронная буква"-2024

В шорт-лист вошли 20 чтецов и 21 автор из разных городов России и мира.

5 декабря группа компаний «Литрес» в рамках ежегодной ярмарки Non/fiction представила короткий список седьмого сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг «Электронная буква». Победителей выберет «звездное» жюри, а итоги премии будут подведены в марте 2025 года. Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 24 миллионов рублей, а два победителя в главных номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 000 рублей от «Литрес». Лучшего чтеца также ждет приз от генерального партнера премии — компании «Союз».

Премия «Электронная буква» ставит перед собой задачу по поддержке digital-авторов и чтецов и ежегодно помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку на участие может любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы Литрес Самиздат, или диктор, записавший книгу в проекте Литрес Чтец. Всего в 2024 году на соискание премии было подано 3134 заявки из разных стран мира.

В короткий список лучших авторов «Электронной буквы»-2024 вошли:

Айгуль Малахова, «Умрут не все» (Москва, Россия) Акили, «Стеклянная шестерёнка» (Санкт-Петербург, Россия) Александр Воропаев, «Хромые боги» (Красногорск, Россия) Алексей Борисов, «Человек за спиной» (Воронеж, Россия) Алена Волгина, «Броня из облаков» (Самара, Россия) Анастасия Альт, «Полянский. Детектив-медиум» (Химки, Россия) Анна Мезенцева, «Вастум» (Санкт-Петербург, Россия) Антон Карелин, «Голос Древних» (Саратов, Россия) Артём Скороходов, «Сорока и Чайник» (Дубна, Россия) Оксана Ююкина, «Кафе “Жизнь”» (Губкинский, Россия)

В короткий список лучших авторов номинации «Дебют года» вошли:

Алекс Никсен, «Завтра будет ветрено» (Санкт-Петербург, Россия) Анастасия Сонина, «Портрет» (Москва, Россия) Анна Былинова, «Мертвый аул» (Мурино, Россия) Евгения Черепанова, «Хорошо забытое старое» (Каменск-Уральский, Россия) Мария Тучина, Александр Беляев, «ПсихирЪ» (Москва, Россия) Мираниса, «Молох Мори» (Душанбе, Таджикистан) Оксана Усова, «Легенды города 2000» (Владивосток, Россия) Ольга Авдеенко, «Приезжайте: у нас смертельно опасно» (Москва, Россия) Таша Калинина, «Параллельные кривые» (Краснотурьинск, Россия) Ха Ян, «Бессмертие. Том 1. Воздух» (Москва, Россия)

Произведения авторов, вошедшие в шорт-лист, оценивало экспертное жюри: шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева, литературные обозреватели Гузель Зиятдинович и Артем Роганов, книжный обозреватель Галина Лукас, журналист, писатель и автор исторических детективов Стасс Бабицкий, чтецов — федеральный диктор и голос Муз-ТВ Сергей Вострецов, актер театра, кино и режиссер дубляжа Станислав Стрелков, российская актриса театра и кино, мастер озвучивания Юлия Яблонская, brandvoice телеканала ТВ-3 и радио NRJ Александр Шаронов и многие другие.

В короткий список лучших чтецов «Электронной буквы»-2024 вошли:

Александр Мозгунов Анжелика Игнатьева Вячеслав Булавин Галя Нечаева Мария Максимова Мирослав Велесов Павел Ломакин Тимофей Греков Юлия Булавина Strega

В короткий список лучших чтецов номинации «Дебют года» вошли:

Александра Алексей Ляпунов Анастасия Чепелева Барселоника Богарт Борис Павлюков Виктор Краславский Сергей Ефимов Сергей Сахарчук ЧеИзС

Произведения короткого списка будет оценивать специальное жюри, в которое вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса, в том числе те, кто уже выбирал лучших авторов и чтецов в предыдущих сезонах: Сергей Чонишвили — актер театра и кино, писатель и телеведущий, Марьяна Спивак — актриса театра и кино, филолог, культуролог и писатель Николай Жаринов, писатели Ксения Буржская и Алексей Сальников, теле– и радиоведущий Антон Комолов, ведущий вечернего шоу на радио MAXIMUM, педагог по технике речи Константин Михайлов, а также Зоя Яровицына, стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» на ТНТ. Также в декабре на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib стартует голосование в номинациях «Выбор читателей LiveLib» и «Выбор слушателей LiveLib».

Победители премии будут названы и награждены в марте 2025 года.