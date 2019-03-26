Арт-ярмарка Happy Market в Москве: время перемен

Весна – время перемен и обновлений, пора расцвета, когда хочется изменить свою жизнь, выйти из холодного застоя, начать дышать полной грудью, сбросить с себя зимние одежды. Как и с чего начать свое обновление, где взять вдохновение?

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