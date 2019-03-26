Арт-ярмарка Happy Market в Москве: время перемен
Вдохнуть в себя свежие идеи и образы можно на арт-ярмарке Happy Market, которая состоится 13 и 14 апреля на лучшем креативном кластере Москвы – дизайн-заводе "Флакон", в пространстве "КУБ".
В этот раз арт-ярмарка станет еще масштабнее! В программе:
Вас ждет полная перегрузка: бесцветный бальзам для губ меняем на яркую помаду, а бесформенный свитер – на дизайнерский костюм!
Вход на ярмарку свободный, участие в мастер-классах и лекциях – бесплатное!
Время работы ярмарки: 12:00 – 20:00
Помещение разделено на четыре зоны
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