Премьера иммерсивного мюзикла в темноте пройдет в Манеже

Зрение дарит нам 80% впечатлений о мире. Если лишиться этого дара, что мир предложит в обмен? Ответ прост: новый мир, который перевернет сознание, разбудит вихрь страстей и позволит по-новому взглянуть на порой невидимые, но такие важные вещи. Каждый зритель пройдет увлекательный, трогательный, иногда грустный, а порой забавный путь по стране, лишенной Солнца. По стране, где зрение – это просто слово, метафизическая чушь и небывальщина.

В условиях полной темноты зрителю не навязывается видение автора. Он свободен сам представлять, как выглядят персонажи и окружающий их мир. Именно поэтому мюзикл будет для каждого свой.

В мюзикле "Свет внутри" задействованы 30 актеров и музыкантов, и все невидимые! А вместе с ними – удивительные спецэффекты, тактильные ощущения и звук, вездесущий и всеобъемлющий. Зрители наяву почувствуют горный туман, ветер с дождем во время бури на реке, запах леса, тонкий парфюм королевского дворца....

Мюзикл "Свет внутри" призван обеспечить зрителю опыт, который его изменит к лучшему и поможет ему сконцентрироваться скорее на потенциалах, нежели на проблемах жизни без зрения. 56 тысяч посетителей смогут по новому взглянуть на этот мир, полный невидимых, но порой, таких важных вещей.

Также проект создаёт более 75 рабочих мест для незрячих гидов, развивает социальные инвестиции и социальное предпринимательство как формат более эффективной филантропии.

Место проведения: Центральный Манеж

Даты и время: 28 апреля – 07 мая, 18.00