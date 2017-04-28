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Грачевский и Безрукова наградили лучших россиян

В "Меркурий Сити Тауэр" состоялась торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии Лучшие в России – 2016/Компании, Персоны, Проекты Года. Церемония прошла в стиле фильма "Пятый элемент". Героев года чествовали знаменитая телеведущая Анна Шатилова, кинопродюсер Борис Грачевский, актриса, юмористка и пародистка Елена Воробей, актрисы Ирина Безрукова и Яна Поплавская.
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Премию "Персона года" в номинации региональная власть получил президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Диплом победителя был вручен представителю президента республики. 

Достижения портала Banki.ru в 2016 году были отмечены в категории "Проект года" в номинации MARKETPLACE. "Персоной года" в области медицины стала доктор медицинских наук, пластический хирург Наталья Мантурова.

Лучшей компанией в номинации IT/ТЕЛЕКОМ категории "Проект года" стал Межрегиональный ТранзитТелеком. "Проектом года" в области финансов стал платежный сервис банка МКБ.

В категории "Компания года" – негосударственным пенсионным фондом стал НПФ "Сбербанка".  В категории "Проект года" в номинации социальный проект назван образовательный проект-"TVоя Москва".

"Персона года" в области образования – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимир Мау.  "Персона года" в номинации IT/ТЕЛЕКОМ – президент холдинга InfoWatch Наталья Касперская.  "Персона года" в номинации "Алкогольная промышленность" – президент группы компаний Simple Максим Каширин. 

28 апреля 2017, 13:47
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Здесь можно пройти курсы по пробуждению оргазма и развитию интимных мышц

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Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне

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25 апреля 2017
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В Москве соберут SEO-специалистов и интернет-маркетологов

С 17 мая в Москве пройдет конференция от F1 для SEO-специалистов и интернет-маркетологов

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20 апреля 2017
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