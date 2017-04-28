Грачевский и Безрукова наградили лучших россиян

Премию "Персона года" в номинации региональная власть получил президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Диплом победителя был вручен представителю президента республики.
Достижения портала Banki.ru в 2016 году были отмечены в категории "Проект года" в номинации MARKETPLACE. "Персоной года" в области медицины стала доктор медицинских наук, пластический хирург Наталья Мантурова.
Лучшей компанией в номинации IT/ТЕЛЕКОМ категории "Проект года" стал Межрегиональный ТранзитТелеком. "Проектом года" в области финансов стал платежный сервис банка МКБ.
В категории "Компания года" – негосударственным пенсионным фондом стал НПФ "Сбербанка". В категории "Проект года" в номинации социальный проект назван образовательный проект-"TVоя Москва".
"Персона года" в области образования – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимир Мау. "Персона года" в номинации IT/ТЕЛЕКОМ – президент холдинга InfoWatch Наталья Касперская. "Персона года" в номинации "Алкогольная промышленность" – президент группы компаний Simple Максим Каширин.
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