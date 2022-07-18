В Тюмени школьник провалился в яму с водой

В Тюмени произошел инцидент. Сообщается, что подросток провалился в яму в одном из дворов города.
По данным URA.ru, яму не было видно под лужей. Пострадавший получил ссадины и ушибы. На данный момент вода с территории откачана.
В Тюмени произошел инцидент. Сообщается, что подросток провалился в яму в одном из дворов города.
По данным URA.ru, яму не было видно под лужей. Пострадавший получил ссадины и ушибы. На данный момент вода с территории откачана.
Вовремя спохватился
Жуткое зрелище
Смелый поступок!
Пришло время признаться