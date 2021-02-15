В Самарской области из-за взрыва газа обрушился жилой дом

Под Самарой произошло ЧП из-за взрыва газового баллона. Уточняется, что в результате случившегося обрушился жилой дом.
Из-под обломков достали пострадавшую гражданку. Сейчас она находится в медицинском учреждении, сообщает телеканал "360".
Под Самарой произошло ЧП из-за взрыва газового баллона. Уточняется, что в результате случившегося обрушился жилой дом.
Из-под обломков достали пострадавшую гражданку. Сейчас она находится в медицинском учреждении, сообщает телеканал "360".
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