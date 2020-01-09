"Нету ничего": люди начали жаловаться на поезда через Крымский мост

В основном отзывы пассажиров положительные. Один их плюсов – зарядки для техники в каждом купе. Стоять и ждать очереди к единственной на весь вагон розетке больше не придется.
"Ресторан не ходит, еду не предлагает. Проводников не слышно, не видно. В общем, тишина и покой", – делится впечатлениями пользователь социальной сети "ВКонтакте" Юля С.
Несмотря на восторженные отзывы, к поездам "Таврия" через Крымский мост есть претензии. Так, комментатор Александр Р. пожаловался на отсутствие в купейных вагонах откидных сидений. Ими могли бы пользоваться те, кто не спит ночью, уверен он.
Пассажиры, успевшие воспользоваться поездами через Крымский мост, подтердили: откидные сидения в купе отсутствуют. "Нету ничего, тусите стоя или на полке", – прокомментировала Юля С.
Другие пользователи пожаловались на тишину в вагонах "Таврии". "Как теперь без стука колес", – сокрушается Филипп В.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря. Пока поезда ходят по двум маршрутам: Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.
Стоимость билетов начинается от 3500 рублей за место в купе. Чтобы пересечь Крымский мост в спальном вагоне повышенной комфортности (СВ), пассажиру придется выложить около 11 тысяч рублей.
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