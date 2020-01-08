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Людям лгали? Крымский мост оказался в центре грандиозного скандала

Крымский мост новости. Фото: Most.life
Крымский мост оказался вовлечен в разгорающийся скандал. Причиной стали громкие заявления властей полуострова. Чиновников уличили в обмане и искажении действительности.   
прочитано 830 раз

Шишки посыпались на главу Республики Крым Сергея Аксенова. На днях чиновник объвил о рекордном потоке туристов на полуостров. По его словам, в 2019 году местные курорты посетили 7,43 миллиона человек – по сравнению с 2018-м рост составил 9,3%.   

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Крымский мост

Крымский мост

Эксперты поставили под сомнение официальные цифры. Так, телеграм-канал "Кремлевский мамковед" назвал методику подсчета крымских чиновников "формальной и некачественной". В разгорающийся скандал оказался вовлечен и Крымский мост.  

По мнению авторов канала, власти полуострова считают за туристов почти всех подряд. "И тех, кто реально приехал на отдых, и самих крымчан, которые неоднократно ездят на материковую Россию через Крымский мост за покупками или на заработки в соседний Краснодарский край", – пишет "Кремлевский мамковед".   

Свои оценки авторы подкрепили мнением представителей гостиничной отрасли. Телеграм-канал утверждает, что количество туристов в Крыму примерно на 2,5 миллиона меньше, чем заявляют власти полуострова. "Очевидно, при таком наплыве туристов транспортная, отельная и пляжная инфраструктура захлебнулась бы", – резюмировали блогеры.   

Между тем глупо отрицать, что туристическая отрасль полуострова получила второе дыхание с открытием Крымского моста. Если раньше добраться до местных курортов можно было только самолетом или паромной переправой, то теперь туристы могут быстро пересечь Керченский пролив на автомобиле или поезде. 

Крымский мост сегодня. Фото: Most.life

Железнодорожное сообщение через Крымский мост открыл 23 декабря президент Владимир Путин. После официальной церемонии первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.   

Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи рублей. Поезд из Санкт-Петербурга до Севастополя едет 44 часа, из Москвы до Симферополя – 33. В дальнейшем через Крымский мост проложат новые железнодорожные маршруты.

Автор: 8 января 2020, 00:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

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