Под Вологдой школьники нашли в реке человеческие останки

Подростки нашли человеческие останки в реке Суде недалеко от села Борисово-Судское в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению пола и возраста погибшего, а также причины смерти. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, передает FlashNord.