Учительницу уволили за снимок в купальнике

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова лишилась работы после публикации фотографии, на которой позирует в купальнике. По словам женщины, огромное давление на нее оказали родители школьников.

В личном микроблоге преподаватель разместила снимок, сделанный во время акции "Белые медведи" в поддержку зимней Универсиады. На фотографии женщина стоит в закрытом купальном костюме с грамотой в руках.

После того как фотография появилась в Сети, родители воспитанников учебного заведения потребовали, чтобы Татьяну Кувшинникову немедленно уволили. Они посчитали снимок слишком вульгарным для человека, который обучает маленьких детей, передает Lenta.ru.

Взрослых поддержала и руководитель школы. Она заявила, что преподаватель не имеет права носить звание педагога и назвала ее "пятном на репутации школы". "Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ. Кого завлекаете?!" – процитировала учительница директора. Татьяне пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий прокомментировал случившееся. Он считает, что подобная ситуация – очередное доказательство "низкого статуса учителя в современном обществе".

"Ни родители, ни администрация не считают учителя человеком, который имеет право на какую-то жизнь помимо работы", – цитирует эксперта НСН. Он заявил, что лишать работы за подобные фотографии директор не имеет права, но если человека вынудили уволиться самому, то тогда "уже ничего сделать нельзя".

Ранее в Омске произошел подобный инцидент. 26-летнюю учительницу уволили за фотосессию в стиле пин-ап. Она преподавала историю ученикам 7-9 классов, а в свободное время проходила обучение в модельном агентстве. Вскоре пресс-служба областного Министерства образования сообщила, что женщину вновь пригласили на работу.