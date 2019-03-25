Учительницу уволили за снимок в купальнике
В личном микроблоге преподаватель разместила снимок, сделанный во время акции "Белые медведи" в поддержку зимней Универсиады. На фотографии женщина стоит в закрытом купальном костюме с грамотой в руках.
После того как фотография появилась в Сети, родители воспитанников учебного заведения потребовали, чтобы Татьяну Кувшинникову немедленно уволили. Они посчитали снимок слишком вульгарным для человека, который обучает маленьких детей, передает Lenta.ru.
Взрослых поддержала и руководитель школы. Она заявила, что преподаватель не имеет права носить звание педагога и назвала ее "пятном на репутации школы". "Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ. Кого завлекаете?!" – процитировала учительница директора. Татьяне пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий прокомментировал случившееся. Он считает, что подобная ситуация – очередное доказательство "низкого статуса учителя в современном обществе".
"Ни родители, ни администрация не считают учителя человеком, который имеет право на какую-то жизнь помимо работы", – цитирует эксперта НСН. Он заявил, что лишать работы за подобные фотографии директор не имеет права, но если человека вынудили уволиться самому, то тогда "уже ничего сделать нельзя".
Ранее в Омске произошел подобный инцидент. 26-летнюю учительницу уволили за фотосессию в стиле пин-ап. Она преподавала историю ученикам 7-9 классов, а в свободное время проходила обучение в модельном агентстве. Вскоре пресс-служба областного Министерства образования сообщила, что женщину вновь пригласили на работу.
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