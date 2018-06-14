Уволенная за фото в купальнике учительница возвращается в школу

Уволенная за фотосессию в купальнике преподаватель из Омска вернется на работу. "Учительница вернется в ту же самую школу, где работала", – сообщили в пресс-службе областного Министерства образования.
Напомним, 26-летнюю учительницу истории уволили после публикации в соцсети фотографий в стиле пин-ап. Оказалось, что в свободное от работы время девушка проходила обучение в модельном агентстве, передает gorod55.ru.
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