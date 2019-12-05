И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь

На одной из автодорожных опор переправы местные художники
нарисовали граффити строителя Крымского моста. Компанию ему составляют кот
Мостик и пес Цыган.
Рисунок получится масштабным – почти 20 метров в высоту. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Граффити принялись активно комментировать пользователи Сети. "Собаку рисовали-рисовали и не вырисовали. И так сойдет", – написал Ishun Check в группе "ВКонтакте" "Крымский мост".
Ему ответил Sergey V. Kamyshov: "Видно же, что работа не закончена". "С животными у художников не задалось", – отметил Евгений Павленко.
Впрочем, большинство похвалило авторов произведения. Некоторые поинтересовались, будет ли рисунок на Крымском мосту подсвечиваться в темное время суток.
Железнодорожное сообщение между полуостровом и "большой землей" стартует в конце этого месяца. 23 декабря поезд из Санкт-Петербурга отправится в Севастополь. Спустя 40 часов он пересечет Крымский мост. 24 декабря на маршрут выйдет состав из Москвы, который проследует до Симферополя.
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