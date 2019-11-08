Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом

Очередное помутнение сознания у пышущих злобой украинских
комментаторов вызвала новость о скором запуске железнодорожного сообщения по
Крымскому мосту. Движение начнется 23 декабря.
Мимо такого события украинские СМИ пройти не могли. Публиковать очередные нелепые прогнозы о скором обрушении переправы и прочих катаклизмах тамошним журналистам уже не с руки – народ не поверит. Но поднять негативную информационную волну было необходимо.
Украинские журналисты не нашли ничего лучше, как в очередной раз обвинить Москву в "оккупации" полуострова. "Оккупанты начали продавать билеты на поезда через Крымский мост", "Стартовали продажи билетов в оккупированный Крым" – подобными заголовками пестрят передовицы в СМИ Незалежной.
Однако повлиять на читателя озлобленные на Россию журналисты уже не в состоянии. Люди научились отличать правду от вымысла и пропаганды. "Оккупанты не строят мосты. Оккупанты их разрушают, когда бомбят Донбасс", – написала пользователь Кристина Стефанова. "Это просто продаются билеты в кинотеатры, смотреть мосфильмовское творение про железнодорожный мост", – пошутил Rabinovich Alexander.
В пятницу, 8 ноября, появилось расписание первых поездов через Крымский мост. Они свяжут Москву и Санкт-Петербург с Симферополем и Севастополем.
Первый поезд отправится из северной столицы днем 23 декабря. Через 43,5 часа он прибудет в Севастополь.Ближе к полуночи 23 декабря начнет свой путь состав из Москвы в Симферополь. Время в пути – 33 часа. После этого поезда через Крымский мост поедут обратно. Купить билеты в кассах можно с сегодняшнего дня.
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