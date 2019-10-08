Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом

Изначально движение грузовых поездов по Крымскому мосту
планировалось открыть в декабре 2019 года. Но из-за найденного на пути
строителей древнего города запуск было решено отложить на июнь следующего года. Это
связано с необходимостью переноса участка керченского подхода, рассказали в
Министерстве транспорта России.
Новость о переносе запуска вызвала ликование среди украинцев. По мнению местных журналистов, рассказы о древнем городе – попытка скрыть реальные проблемы. "Россия с треском провалила план по Крымскому мосту: появилось нелепое объяснение" – с таким заголовком вышел материал на портале "Обозреватель".
На древнее торговое поселение строители наткнулись в ноябре прошлого года. Эксперты установили, что оно относится к четвертому веку до нашей эры. Из-за ценной находки трассировку Крымского моста было решено передвинуть на 140 метров южнее.
Для запуска пассажирского железнодорожного сообщения по переправе почти все готово. В конце сентября по Крымскому мосту проехал тестовый поезд с журналистами. Состав проследовал от станции Тамань-Пассажирская до Керчи. Сейчас движение осуществляется в техническом режиме.
К запуску железной дороги инженеры планируют запустить архитектурную подсветку Крымского моста. Иллюминация будет выполнена в цветах российского флага. Для этого строители проложили почти 20 километров кабеля и смонтировали тысячи светодиодных ламп.
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