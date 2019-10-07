Названа неожиданная польза Крымского моста для Украины

Сооружение он назвал ненадежным, пояснив, что кроме
экологии, у переправы проблемы с геофизикой. Однако с точки зрения экономики
Крымский мост – очень хороший проект, утверждает Жданов.
По его словам, если Украина вернет полуостров, то переправа через Керченский пролив будет полезным приобретением с точки зрения экономики и транспорта. "Потому дай бог, чтобы он простоял", – заявил Жданов в комментарии изданию "Главред".
Вместе с тем, отметил эксперт, Крымский мост ограничивает возможности для украинского судоходства и ухудшает положение портов в Мариуполе и Бердянске. "Тем не менее в целях развития транспортной инфраструктуры со странами Кавказа и Закавказья мост Украине пригодится", – заключил он.
Напомним, ранее сообщалось об обнаружении у одной из опор переправы снарядов времен Великой Отечественной войны. Как сообщали СМИ, территория вокруг Крымского моста была оцеплена.
Опасную находку у переправы обнаружили водолазы. Безопасности Крымского моста угрожали две авиационные бомбы, масса каждой из них составляла более 10 килограммов. Также была найдена граната Ф-1. Обезвреживанием снарядов занялись специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования "Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Республике Крым".
Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлого года. Сейчас строители заканчивают работы на железной дороге. Уложены все шпалы, идет наладка технических систем. Планируется, что первые поезда по Крымскому мосту проедут в декабре этого года.
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