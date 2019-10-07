Инцидент на Крымском мосту переполошил народ

Переправа через Керченский пролив служит не только
практическим целям, упрощая связь между полуостровом и Кубанью, но и радует
глаз. Инженеры предусмотрели на Крымском мосту эффектную подсветку, благодаря
которой сооружение будет видно за много километров.
Оказалось, что работает иллюминация не каждый день. На ее отсутствие обратил внимание один из пользователей Сети, побывавший на Крымском мосту.
"Сегодня подсветки не было. Непорядок", – написал на своей странице в "Твиттер" Александр Тимофеев. По всей видимости, на Крымском мосту мужчина бывает регулярно.
На претензию пользователя Сети ответили в пресс-службе переправы. "Архитектурная подсветка на обеих арках заработает к запуску моей ж/д части", – сообщил официальный аккаунт инфоцентра "Крымский мост".
Сегодня подсветки не было. Не порядок)) #крымскиймост pic.twitter.com/Xopfe1xa5e— Тимофеев Александр (@sTimofeich) October 5, 2019
Архитектурная подсветка арочных пролетов Крымского моста выполнена в цветах российского флага. Автомобильная часть переправы подсвечена синим цветом, железная дорога – красным, а опора – белым. Для этого строителям пришлось проложить почти 20 километров кабельных линий и установить пару тысяч светодиодных ламп по всей длине переправы.
Сейчас на Крымском мосту идут последние приготовления к запуску железнодорожной части. Ожидается, что первые поезда поедут по переправе к концу года. Железная дорога соединит полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Новосибирском и другими крупными городами.
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