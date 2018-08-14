Мечтавшая о собаке россиянка украла шпица и чихуахуа

В Сыктывкаре женщина похитила у заводчицы шпица и чихуахуа. Преступница притворилась покупательницей, сообщает FlashNord.
По словам пострадавшей, она вывела нескольких питомцев на прогулку, оставив дверь в дом незапертой, а когда вернулась за остальными – обнаружила пропажу. Как установили следователи, похитительница пришла к заводчице, чтобы купить собаку и, обнаружив дверь открытой, решила взять животных бесплатно.
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