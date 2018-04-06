Недовольные родственники жертв крушения Ан-148 требуют еще денег

Покушение на предателя Скрипаля Страшная трагедия в Кемерово Главные события Москвы Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Пятница 6 апреля
Лента новостей
16:14
Украина готовит серию кровавых терактов
16:03
Фото "усатой" красотки возбудили Сеть
15:48
Что надеть женщине на первое свидание
15:46
В Москве грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
15:29
Сколько россияне потратят на пасхальный стол
15:26
"Единая Россия" делает ставку на молодежь
15:21
США ввели новые санкции против России
15:17
Путин уволил 11 генералов
15:15
Гаджеты, еда и подарки: что купить со скидкой в апреле
15:05
Алексей Серебряков разрушил чужую семью и отнял ребенка
15:01
Опубликованы голые селфи голливудской дивы
14:29
"Единая Россия" готовит вопросы к отчету Медведева в Госдуме
14:10
Эксперт: Смартфон следит за вами круглые сутки
14:08
Напившаяся в подворотне Троянова: Я дошла до своего дна
13:56
"Пирожок ни с чем": известный певец накинулся на Бузову
13:36
Госдума выстроила эффективный диалог с правительством
13:16
Эпидемия супергонореи грозит человечеству
12:46
Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери
12:45
"Убрали важных свидетелей": Захарову ошарашили два трупа в доме Скрипаля
12:26
Склочная Рапунцель рассорилась с "Домом-2" после съемки родов
12:22
Пасхальный кулич с миндалем: рецепт Юлии Высоцкой
12:17
Виталия Кличко уличили в торговле ширпотребом
12:15
Какая погода будет в Москве на Пасху
11:54
Как Максим Аверин живет в Японии
11:44
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову
11:39
Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда
11:32
Новая метла по-новому метет: как изменится "Табакерка" при Машкове
11:26
В Москве иномарка протаранила толпу пешеходов на зебре
11:02
Роскомнадзор требует через суд заблокировать Telegram
10:50
Матрешки и куличи наделали шума на Украине
10:42
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
10:42
Известный ведущий на всю страну показал интимное место Валерии
10:30
Рубль сдает позиции под натиском доллара
10:25
Юрий Дудь раскрыл правду о своих доходах
10:15
Главные события Москвы с 5 по 12 апреля
10:04
Взбешенная Яна Поплавская сорвала эфир скандального шоу
10:02
У безработного 20-летнего москвича украли Gelandewagen
09:53
Ученые: Голодание продлевает жизнь
09:22
Чем удивит парад Победы 9 мая
09:13
Известный мультипликатор скончался от рака
09:10
В Москве соберутся лучшие специалисты по токен-экономике
08:49
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей
08:35
Новая подружка Питта утерла нос истеричке Джоли
08:28
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов
08:02
Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры
08:01
Как живут первые переселенцы по программе реновации
22:03
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
22:03
44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости
21:59
Что такое "Новичок" и с чем его едят
21:56
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
21:55
Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
21:52
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
21:36
Экстремалка Хилькевич подвергла опасности будущего малыша
21:31
В Москве пассажирка трамвая получила жуткую травму и умерла
21:25
Пятилетний сын Рудковской откровенно о побоях в семье
20:57
"Я первая женщина Толика": у Бузовой нашлась серьезная соперница
20:47
Пограничники проморгали: как украинские пираты захватили российское судно
20:46
Тарасова огорошила поклонников горькой новостью
20:22
Родившую 14-летнюю школьницу осрамили у Борисова
20:05
Воющий от боли Панин пустился в бега из-за ареста
19:50
Обнародовано загадочное сообщение умершей певицы
19:48
Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
19:39
В московском метро произошел сбой
18:57
В Москве пациентка скончалась после смертельного укола
18:39
Дайнеко жестко отреагировала на обвинения бывшего мужа
18:18
"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
18:00
Путин назначил нового посла в Израиле
17:41
Нюшу застукали в роддоме
17:33
Джинсовые стринги шокировали мир
17:25
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
17:20
Юрий Грымов поставил бестселлер "О дивный новый мир"
16:52
Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем
16:46
Знаменитый певец записал гимн гей-любви
16:36
Сбитая с толку Скрипаль выступила с жалобным обращением
16:17
В Москве эвакуировали ТЦ "Персей"
16:17
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
16:16
Охранник Березовского покаялся за фейковый компромат
15:59
К чему снится свадьба
15:45
Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
15:28
Неожиданное заявление Цымбалюк-Романовской: Джигарханяна уже нет
15:18
Позорная перепалка королевы со свекровью попала на видео
15:13
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
14:48
Папа жив: дочь Скрипаля вышла на связь с Россией
14:40
Наследницу Вербицкой арестовали
14:39
Новый вид мошенничества держит в страхе москвичей
14:18
Стриженовы прогнали посягнувшую на святыню дочь
14:18
Лукашенко поплатился за слова о наклоняющей его России
14:18
Что случилось с лицом 34-летней Алсу
14:17
Скончался известный российский фотожурналист
14:04
Летевший в Таиланд лайнер развернули из-за бомбы
13:56
Заживо погребенный провидец оставил сценарий третьей мировой войны
13:55
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
13:55
Почему для России важно провести ЭКСПО-2025
13:37
Дарья Повереннова об измене мужу: Я не имела права врать
13:36
Проекты ТПУ на Кожуховской линии метро выставят на торги
13:15
На "Беломорской" начались отделочные работы
12:58
Украина объявила о начале возврата Крыма
12:44
Врач рассказал о состоянии получившего ремня малолетнего сына Рудковской
12:37
Прилучный похвастался новым автомобилем за 20 миллионов
12:28
"Росатом" создает "беспилотные" суда для Арктики
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
Рыдай, Виталина: 52-летняя Мазур показала всей стране роскошную грудь
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
80-летнюю Эдиту Пьеху срочно госпитализировали
Регионы

Недовольные родственники жертв крушения Ан-148 требуют еще денег

прочитано 1171 раз

Семьи жертв крушения Ан‐148 в Подмосковье считают выплаченные им компенсации недостаточными. Родственники подали судебные иски к авиакомпании и страховщикам, передает "360".

Близкие двух погибших пассажирок заявили, что размер причиненного им вреда превышает выплаченные суммы. Они требуют возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца. Материальным ущербом истцы называют стоимость багажа.

Напомним, что лайнер "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из московского аэропорта. На борту были 65 человек и шесть членов экипажа, выжить никому не удалось.

6 апреля 2018, 13:55

комментарии

Политика

"Бытовое отравление": неожиданная развязка дела Скрипалей
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей
Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"

Шоу-бизнес

Алексей Серебряков разрушил чужую семью и отнял ребенка
Опубликованы голые селфи голливудской дивы
У перенесшей туберкулез Пьехи обнаружился целый букет серьезных болезней
Напившаяся в подворотне Троянова: Я дошла до своего дна

Проишествия

В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
Грузчик погиб страшной смертью в горевшем торговом центре

Lifestyle

Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Знаменитый певец записал гимн гей-любви
Шоу-бизнес

Утешивший Зудину Машков заменил Табакова

Артист, по слухам, согласился возглавить театр
Шоу-бизнес

Склочная Рапунцель рассорилась с "Домом-2" после съемки родов

Молодая мама отказалась возвращаться на проект
Шоу-бизнес

Опубликованы голые селфи голливудской дивы

Хакеры взломали смартфон актрисы
Шоу-бизнес

Алексей Серебряков разрушил чужую семью и отнял ребенка

Актер решился на кардинальные меры

Гороскоп

Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

Спорт

Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале

Регионы

Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru