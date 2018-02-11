Момент крушения Ан-148 под Москвой попал на видео
Видеозапись опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах виден огромный взрыв, а после дым, поднимающийся на десятки метров над землей.
Напомним, 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово потерпел крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.
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