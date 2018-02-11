Взлет разбившегося Ан-148 попал на видео
На записи видно, как самолет выезжает на взлетно-посадочную полосу аэропорта. По информации "РЕН ТВ", съемка проводилась всего за день до авиакатастрофы.
Напомним, 11 февраля в Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск. Связь с ним пропала спустя две минуты после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. При крушении никто не выжил.
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