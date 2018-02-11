Место крушения Ан-148 сняли с воздуха

Журналисты сняли на видео место крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области. На записи видно, как в районе катастрофы несмотря на сложные погодные условия и наступление темноты работают экстренные службы.

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором с высоты птичьего полета снята работа экстренных служб на месте крушения самолета Ан-148. Отмечается, что большие сугробы мешали работе спасателей, поэтому для расчистки снега туда была отправлена специальная техника. Работы продолжаются несмотря на наступление темноты.

Напомним, при крушении Ан-148 в Раменском районе Московской области погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Самолет выполнял перелет из Москвы в Орск, однако перестал выходить на связь с диспетчерами спустя две минуты после вылета из аэропорта Домодедово. Над выяснением всех обстоятельств трагедии работают специалисты.

