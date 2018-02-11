На месте крушения лайнера под Москвой нашли черный ящик

В районе крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области был обнаружен черный ящик, передает телеграм-канал Life Shot. Информации о состоянии бортового самописца пока не поступало. Если запись не повреждена, то она поможет специалистам установить точную причину катастрофы.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала. При крушении никто не выжил.