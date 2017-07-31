На аттракционе в Приморье погиб человек

При падении с высоты 35 метров на базе отдыха в поселке Рязановка Приморского края разбился мужчина, передает Life.ru. Трагедия произошла во время занятие парасейлингом – катанием на специальном парашюте над водной поверхностью, при котором сам человек привязан тросом к идущему на большой скорости катеру. Для отдыхающих на базе отдыха в Приморье этот аттракцион организовал местный житель. Сообщается, что сделан он был с грубейшими нарушениями. Следствие считает, что трагедия произошла из-за того, что парашют не был прикреплен к подвесной системе и страховочному жилету мужчины. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".