Под Тверью машиниста зажевало между вагонами поезда

На станции Вышний Волочек Тверской области погиб 53-летний машинист. Мужчина переходил из одной кабины тепловоза в другую, оступился, и его нога провалилась в межвагонное пространство. Его зажевало крутящим валом, передает Life.ru.

Прибывшим на место ЧП медикам не удалось спасти машиниста. От полученных травм мужчина скончался.