Под Тверью машиниста зажевало между вагонами поезда

На станции Вышний Волочек Тверской области погиб 53-летний машинист. Мужчина переходил из одной кабины тепловоза в другую, оступился, и его нога провалилась в межвагонное пространство. Его зажевало крутящим валом, передает Life.ru.
Прибывшим на место ЧП медикам не удалось спасти машиниста. От полученных травм мужчина скончался.
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