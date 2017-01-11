Собака 20 часов грела парализованного хозяина на морозе

Необычная история приключилась с жителем округа Эммет (американский штат Мичиган) в новогоднюю ночь. Мужчина запросто мог погибнуть от холода, если бы на помощь ему не пришел преданный домашний питомец.

Вечером 31 декабря Боб находился дома вместе со своим золотистым ретривером ко кличке Келси. Мужчина смотрел футбол, но во время перерыва решил выбежать на улицу за дровами для камина, сообщает KPIC. В этот момент он поскользнулся и упал, сломав шейные позвонки.

Боб попытался позвать на помощь, но его соседи живут достаточно далеко и услышать его крики не могли. Мужчина лежал парализованный на снегу, рискуя замерзнуть насмерть, однако ему на помощь пришла Келси.

Собака на протяжении почти 20 часов лежала на хозяине, облизывая его руки и лицо, чтобы согреть. К утру у мужчины сел голос и он уже не мог кричать. Однако Келси ни на минуту не прекращала лаять.

В конце концов, к вечеру первого января зов Келси услышал сосед, который и вызвал скорую помощь. Теперь Боб безмерно благодарен собаке за то, что именно она спасла его от нелепой смерти.

"Я был очень удивлен тем, что не получил никаких обморожений. Я уверен, что эта заслуга Келси, которая держала меня в тепле и безопасности", – отметил мужчина.

После проведенной операции состояние Боба стабилизировалось. Он уже может двигать всеми конечностями и сейчас проходит курс интенсивной терапии.