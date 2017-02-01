Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы

Американский сайт WorldAtlas, на котором размещаются карты, статьи о туризме, экологии и экономике различных стран, составил список самых криминальных населенных пунктов Европы. К удивлению жителей Ростова-на-Дону, они обнаружили свой родной город на первой строчке этот антирейтинга.

Авторы списка самых опасных городов в разных концах света составили его, опираясь на статистические данные сайта Numbeo – крупнейшей в мире базы данных о странах, предоставленных Интернет-пользователями. Европейский топ-10 возглавил Ростов-на-Дону. Российский город обогнал своего шотландского побратима Глазго и итальянские Бари и Турин, пишет "Комсомольская правда".

"Преступность – главная проблема в этом городе, она была на подъеме в последние годы, как и по всей Ростовской области", – утверждают составители рейтинга. По их мнению, главной причиной роста уровня преступности здесь является близость к украинской границе и военным действиям в Донбассе.

Список самых опасных городов Европы (по версии WorldAtlas)

1. Ростов-на-Дону, Россия

2. Бари, Италия

3. Турин, Италия

4. Неаполь, Италия

5. Марсель, Франция

6. Лилль, Франция

7. Ковентри, Англия

8. Роттердам, Нидерланды

9. Глазго, Шотландия

10. Сараево, Босния и Герцеговина

Ранее полиция Ростова отчиталась, что с апреля по июнь 2015 года количество преступлений в городе увеличилось на 21,3%. По мнению правоохранителей, такой рост был обусловлен увеличением незаконной торговли оружием, которая подпитывается гражданской войной в Донбассе.

