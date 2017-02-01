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Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
Авторы списка самых опасных городов в разных концах света составили его, опираясь на статистические данные сайта Numbeo – крупнейшей в мире базы данных о странах, предоставленных Интернет-пользователями. Европейский топ-10 возглавил Ростов-на-Дону. Российский город обогнал своего шотландского побратима Глазго и итальянские Бари и Турин, пишет "Комсомольская правда".
"Преступность – главная проблема в этом городе, она была на подъеме в последние годы, как и по всей Ростовской области", – утверждают составители рейтинга. По их мнению, главной причиной роста уровня преступности здесь является близость к украинской границе и военным действиям в Донбассе.
Список самых опасных городов Европы (по версии WorldAtlas)
1. Ростов-на-Дону, Россия
2. Бари, Италия
3. Турин, Италия
4. Неаполь, Италия
5. Марсель, Франция
6. Лилль, Франция
7. Ковентри, Англия
8. Роттердам, Нидерланды
9. Глазго, Шотландия
10. Сараево, Босния и Герцеговина
Ранее полиция Ростова отчиталась, что с апреля по июнь 2015 года количество преступлений в городе увеличилось на 21,3%. По мнению правоохранителей, такой рост был обусловлен увеличением незаконной торговли оружием, которая подпитывается гражданской войной в Донбассе.
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