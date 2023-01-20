Как сэкономить на гостинице в Турции: лайфхак от путешественницы

Уловка поможет сберечь деньги.

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Геополитические события прошлого года привели к закрытию границ для граждан России, поэтому на сегодня список направлений для отпуска весьма ограничен. Однако отдых в Турции все еще остается весьма популярным у жителей нашей страны.

Россияне выбирают турецкие курорты, в том числе, из-за невысоких цен путевки при относительно комфортных условиях и довольно теплом климате. Зачастую возможность сэкономить для граждан нашей страны является приоритетом при выборе места отдыха.

Путешественница Вероника нашла оригинальный способ экономии на гостинице во время отдыха в Турции. Она поделилась лайфхаком в своем канале на "Яндекс. Дзене". По словам блогерши, данный способ позволит сохранить до 2500 рублей в сутки.

Автор канала "Мама на море" рассказала о поездке в Стамбул. Она подчеркнула, что пользовалась лайфхаком уже несколько раз. По словам путешественницы, номер в отеле на двоих взрослых и одного ребенка за сутки обойдется в 1300 лир (порядка 4700 рублей). Однако если исключить ребенка, то платить придется всего 600 лир (около 2200 рублей).

"В общем наш лайшхак – бронировать отель на двоих, а ребенка просто по факту уже вписывать на месте" – подчеркнула блогерша. Если ее способ работает, то на отдыхе в Турции можно сэкономить порядка 2500 рублей в сутки.

