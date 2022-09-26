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Россиянам предложили способ снижения налога на жилье

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Россиянам предложили способ снижения налога на жилье

Юрист уверен, что добиться снижения налога на недвижимость можно через суд и переоценку.
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В России, согласно законодательству, собственники недвижимости обязаны уплачивать налог на имущество. Его сумма напрямую зависит от кадастровой стоимости жилья. Изменить сумму выплат в пользу государства сегодня довольно сложно, однако варианты существуют.

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Снизить налог на квартиру весьма проблематично из-за того, что ее кадастровая стоимость, как правила, будет максимально приближена к рыночной. Чаще всего разница двух показателей не превышает десяти процентных пунктов.

Однако следует помнить, что зачастую кадастровая стоимость немного ниже рыночной, поэтому менять ее будет невыгодно. Меж тем, юрист Павел Уткин уверен, что добиться снижения налога на недвижимость можно через суд и переоценку.

В интервью агентству "Прайм" он подчеркнул, что из-за проблем в системе оценки квартира в старой "хрущевке" может стоить по кадастру столько же, сколько и жилье в новостройке. По его словам, в таком случае через обращение в суд и ЕГРН можно добиться снижения налога в несколько раз.

Так, по словам эксперта, налог на квартиру растет пропорционально его кадастровой стоимости. К примеру, за жилье стоимостью до десяти миллионов рублей придется платить 0,1%, а до более 50 миллионов – 0,3%.

При этом важно понимать, что 20 квадратных метров вообще не облагаются налогом, то есть если квартира меньше указанного размера, то и платить ничего не нужно. Кроме того, юрист подчеркнул, что отдельные категории граждан России могут рассчитывать на льготы при уплате налога.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 сентября 2022, 09:49 Источник: Прайм ✓ Надежный источник

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