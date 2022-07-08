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Стоимость квартир в России сильно изменится
Рынок недвижимости претерпел много изменений за последние несколько месяцев. Это связано с опасением инвесторов, а также с колеблющейся ставкой ЦБ.
По сравнению с февралем текущего года в России цены на квартиры упали на 10-20 процентов. Об этом журналистам рассказал риелтор Константин Муравьев. Сейчас чтобы продать однокомнатную квартиру в Москве, требуется много терпения и как минимум месяц. При этом стоимость недвижимости может колебаться в разные периоды продажи в зависимости от прогнозов.
"Сейчас квартиры очень сильно дешевеют. По моим личным наблюдениям, цены сейчас отличаются от показателей до начала СВО на 10–20% вниз", – рассказал эксперт.
Такое положение дел специалисты связывают со снижением спроса на квартиры в России. Кроме того, многие платежеспособные покупатели уже сделали крупные вложения в те или иные отрасли сразу после начала спецоперации. Некоторые вложили средства на депозиты под 20 процентов.
Число сделок по квартирам зимой и весной этого года резко сократилось. Сейчас же картина снова меняется, и рынок постепенно оживает. Однако цены на квартиры продолжают снижаться.
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