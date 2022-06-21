Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Цены на квартиры замерли

Новости

Цены на квартиры замерли

А скидки в некоторых новостройках достигают 15%.
прочитано 186 раз

Рост цен на первичном рынке российских городов практически остановился в июне из-за снижения продаж. Более того, некоторые застройщики начали предоставлять скидки в размере до 15% в жилых комплексах на начальной стадии строительства.

ПО ТЕМЕ

Скидки на новостройки в июне достигают 20%

Названы лидеры продаж среди новостроек Москвы

Средняя цена «квадрата» на рынке новостроек в шестнадцати самых крупных городах в июне, по данным «Циан», выросла всего на 0,3%.

В Москве средняя цена кв. м за месяц снизилась на 0,2% и составила 321 тыс. рублей. Спрос на жилье за месяц снизился на 22%, а относительно рекордного марта – сразу на 60%.

В Петербурге новостройки подорожали в среднем на 1,2%, до 210 тыс. рублей за «квадрат». Продажи квартир за месяц сократились на 60%.

После паузы, взятой застройщиками в марте-апреле, на рынке возобновился выход новых проектов. В июне объем предложения квартир и апартаментов в новостройках увеличился на 17% относительно мая. В Московском регионе за месяц в продажу поступило более 1,2 млн «квадратов» жилья в семидесяти двух корпусах – рекордный показатель за всю историю рынка.

Спрос постепенно начнет восстанавливаться, этому будет способствовать подешевевшая ипотека. Однако высокая конкуренция среди застройщиков продолжит сдерживать рост цен.

Автор: 21 июня 2022, 06:12 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Спрос на аренду в Дагестане вырос в 10 раз Спрос на аренду в Дагестане вырос в 10 раз

Но популярнее всего жилье в Петербурге

В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США

Певица убита горем

В новостройках дадут пожить бесплатно В новостройках дадут пожить бесплатно

Пилотный проект запустят в регионах

Почему в России не стоит вкладываться в недвижимость Почему в России не стоит вкладываться в недвижимость

Отвечает эксперт

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+