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Скидки не спасают: в России падает спрос на недвижимость

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Скидки не спасают: в России падает спрос на недвижимость

Уже появились собственники, которые готовы продать квартиру со скидкой до 40%.
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Пандемия коронавируса и последующая мировая экономическая нестабильность в значительной мере повлияли на рынок недвижимости в России. Многие собственники в условиях непременности сняли свои дома и квартиры с продажи. Падения уровня предложения привело к росту среднего ценника. Сегодня продавцы пытаются отыграть назад, предлагая хорошие скидки потенциальным покупателям, однако спрос продолжает падать.

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Как сообщает "Российская газета", даже при высоком дисконте граждане не торопятся покупать недвижимость. Представитель компании "Циан" Алексей Попов подтверждает, что в Москве цены на "вторичку" в среднем выше на 13%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом в других регионах России разница доходит до 20%.

Меж тем, по словам эксперта, спрос на конец сентября все еще ниже, чем в начале осени. Показатель доходит до 30%. В то же время объем предложения на рынке вторичного жилья вырос на 15%. Продавцы сегодня готовы предлагать дисконт от пяти до семи процентов.

В компании "Миэль" подчитали, что разница между предложением на столичном рынке недвижимости с января по сентябрь составила около 30%. При этом уже появились собственники, которые готовы уступить квартиру со скидкой до 40%, потому что срочно нужны деньги.

Меж тем, далеко не всех покупателей привлекает высокий дисконт. По мнению экспертов, сегодня 90% интересантов рассматривают недвижимость просто для проживания, а не как инструмент инвестиций.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2022, 02:26 Источник: RG.RU ✓ Надежный источник

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