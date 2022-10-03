Нехорошая квартира: какие риски могут возникнуть при покупке "вторички"

Прежде всего при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверить документы продавца.



прочитано 141 раз

Покупка недвижимости – дело очень ответственное, потому что всегда существует риск лишиться денежных средств. Однако у жилья на вторичном рынке есть свои дополнительные риски. Конечно, покупатель может с ними не столкнуться, но для уверенности в успешной сделке должен иметь их в виду.

Итак, Очень важно установить, кто является настоящим собственником недвижимости. Для этого следует сверить данные в паспорте с данными в выписке из ЕГРН.

Эксперт по финансовой грамотности Ольга Дайнеко рекомендует покупателям самостоятельно заказывать выписки из ЕГРН. В интервью "Российской газете" она отметила, что при оформлении сделки по доверенности необходимо проверить также подлинность доверенности.

Кроме того, по словам специалиста, не следует занижать цену договора, так как при судебных разбирательствах покупатель сможет вернуть только сумму, указанную в бумагах. Расчет с собственником следует производить только после официальной перерегистрации недвижимости.

Еще один риск – устные соглашения между покупателем и продавцом. Ели в квартире остается мебель, техника и другие ценные предметы, то лучше все дополнительные условия внести в договор. Не лишним будет подписать акт приема-передачи.

Эксперт призывает заранее уточнить, не является ли собственник жилья потенциальным банкротом. Также не стоит рисковать с долгами по коммунальным услугам. К слову, не лишним будет при покупке квартиры выяснить, обладает ли собственник дееспособностью.