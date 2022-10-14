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Застройщики ставят продажи на паузу

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Застройщики ставят продажи на паузу

Чтобы не допустить снижения цен.
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Застройщики жилья в России не торопятся выпускать в продажу новые лоты, чтобы не допустить затоваривания рынка и, как следствие, снижения цен. Искусственно ограниченное предложение вынудит покупателей соглашаться на коммерческие условия, диктуемые строительными компаниями.

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С начала года застройщиками было зарегистрировано почти полмиллиона новых лотов в многоквартирных домах. При этом в продажу поступило только 43% от данного объема, или 239 тыс. квартир.

Чем позже в текущем году опубликованы проектные декларации по новостройке, тем меньше квартир в ней находится в реализации. Так, в домах с декларациями за август в продажу поступило лишь 6% от всех лотов, за сентябрь – только 1%.

Даже в Москве, где спрос на жилье сохраняется на стабильно высоком уровне, застройщикам приходится выводить ограниченный объем квартир в продажу. Впрочем, доля лотов в реализации здесь значительно больше. В этом году начались продажи 60 тыс. лотов в многоквартирных домах, что составляет 68% от всех задекларированных объектов.

Автор: 14 октября 2022, 02:16 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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