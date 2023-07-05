Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Как живет Светлана Светличная Тесты Розенбаум обратился к Путину Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Среда 5 июля

11:40Москвичи раскупают квартиры в Сочи 11:20"Ущербно и одиноко": Фаворит жены иноагента Пугачевой высказался о бегстве за границу 11:00Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории 10:40Что делать, если в квартиру проникли посторонние 10:00В России планируют увеличить штраф за недопуск газовиков в квартиру 08:40Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 08:20Психотерапевт раскрыла секрет Wildberries и объяснила желание женщин тратить там деньги 08:00"Просто чудо": Сергей Бодров и Виктор Цой "ожили" на рисунках художника 06:41Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью 04:11С чем россияне ассоциируют детей: соцопрос 02:31Мужские шорты на лето 2023 00:37Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии 22:0488-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи 21:00"Я снимаю стресс": нагая Наталья Штурм позирует за "спасибо" 20:20"Это молитва": Малышева провела ритуал в эфире Первого канала 19:3686-летний Николай Дроздов проучил злопыхателей всего одной фразой 17:37Бероева потянуло на любовь: актер рассекретил планы 16:14"Состояние тяжелое": в больнице подали сигнал о здоровье режиссера Митты 15:10Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице 14:20Москвич перепутал черного кота с пантерой и вызвал спасателей 14:17Миллион в месяц: молодой фаворит Пугачевой занялся далеким от музыки бизнесом 13:40В Москве мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро Курская 13:20На МКАД произошло массовое ДТП из-за уток – видео 13:00Домогаров о новой возлюбленной: Помощник, друг, жена 12:00Выпавшего из окна сына Ефремова готовят к непростой операции 11:20Вторичное жилье подорожало на 5% 11:00В России хотят узаконить выселение из квартиры за шум 10:41Спрос на жилье в трейд-ин резко снизился 10:07Лишилась дома и денег: Лену Ленину обманул застройщик 09:20Какие ошибки сделают ремонт квартиры дороже: объяснили дизайнеры 08:40Как выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева 08:40Врач рассказала о редких типах аллергии 08:20"Это не был блуд": подруга разоблачила измены женатого Этуша с Чурсиной 08:20Почему мужчины могут сбросить вес легче: обьясняет диетолог 08:00Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки 06:43Большинство россиян готовы отправиться в дальнее путешествие на автомобиле 04:23"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела 02:19Как самостоятельно приготовить детское фруктовое пюре 00:08Психолог раскрыл вред гиперопеки 22:13Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением 21:39"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов 21:00Шэрон Стоун дала пощечину режиссеру за интимную сцену 20:40Был пьян: актеру из "Короля и Шута" вынесли приговор за нападение в аэропорту 20:20Большие проблемы: врач о шансах Дроздова на выздоровление после перелома 8 ребер 20:00Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей 19:40"Я постоянно плакала": мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину 19:2069-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости 19:00Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму 18:40Застройщики из Питера осваивают столицу 18:20"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
75

Решение о регистрации примут в ближайшее время.

Сергей Собянин 5 июля представил в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Градоначальник предоставил удостоверенные подписи 115 депутатов муниципальных образований столицы и другие документы. Решение о регистрации Мосгоризбирком примет в ближайшее время.

Столичное отделение партии "Единая Россия" 9 июня выдвинуло Собянина на пост мэра Москвы. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что под руководством Собянина столица РФ стала одним из самых умных и комфортных городов мира.

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей. Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября 2023 года.

5 июля 2023, 12:00
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
АГН "Москва"✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие "пиром во время чумы". Основатель ЧВК «Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого отношения к экономике.

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на выборах мэра. Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе и другие необходимые документы согласно положениям Избирательного кодекса столицы.

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы
Столичное отделение "Единой России" выдвинуло Сергея Собянина на выборы мэра. Собянин назвал свое решение баллотироваться на пост мэра непростым и очень ответственным.

Столичные единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра Москвы

Столичные единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра Москвы
Голосование назначено на 10 сентября. Сергей Собянин будет участвовать в выборах столичного градоначальника как кандидат от "Единой России".

В Москве проходит партийная конференция столичного отделения "Единой России"

В Москве проходит партийная конференция столичного отделения "Единой России"
Перед партийцами выступит мэр Сергей Собянин. В пятницу, 9 июня, в Москве проходит партийная конференция столичного отделения "Единой России".

Выбор читателей

03/07ПндРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением 04/07ВтрКак выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева 04/07Втр88-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи 03/07Пнд"Взрослая женщина!": Лолиту обругали из-за неприличного поведения на сцене 03/07Пнд"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России 03/07Пнд"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов