"Выглядит не очень": появились данные о здоровье прикованного к больничной койке Горбачева

Последнему генеральному секретарю ЦК КПСС, первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву в марте текущего года исполнился 91 год. Совершенно неудивительно, что человек в столь преклонном возрасте имеет проблемы со здоровьем. Политик, в частности, страдает от страшного недуга: из-за проблем с почками ему постоянно требуется помощь врачей.
Для лечения острой и хронической почечной недостаточности бывшему советскому лидеру недавно даже пришлось проводить гемодиализ. Однако, по всей видимости, его состояние вновь ухудшилось. Политика пришлось экстренно госпитализировать в больницу.
О том, что экс-генсек вновь прикован к больничной койке, сообщил журналист Армен Гаспарян. Радиоведущий опубликовал в своем телеграмм-канале соответствующую фотографию и пожелал политику здоровья.
"Михаил Сергеевич Горбачев в больнице. Выглядит не очень. Пожелаю здоровья! Политические разногласия не повод забывать человеческое", – написал Армен Гаспарян.
Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились в Фонд Горбачева, однако не смогли получить внятных комментариев о состоянии экс-президента Советсткого Союза. Представитель организации сообщил РИА Новости, что у них не принято разглашать данные о здоровье Михаила Сергеевича. Меж тем, он заявил, что сообщения телеграмм-каналов не соответствуют действительности.