Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил радикальный способ решения конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, необходимо включить многострадальный регион в состав России.



Все государства появлялись в результате войн, заявил Жириновский с думской трибуны. Он напомнил о примерах Косова, Абхазии и Южной Осетии. По мнению парламентария, одними призывами к миру ситуацию в Нагорном Карабахе не исправить.



Лидер ЛДПР предложил свои варианты решения проблемы. Один из них – вхождение Нагорного Карабаха в состав России в качестве одного из регионов. Это успокоит Армению и Азербайджан, считает либерал-демократ.

Другой вариант – вместе с Нагорным Карабахом включить в состав России Армению и Азербайджан. Еще один способ решения проблемы Жириновский назвал "царским" – дать оружие обеим сторонам конфликта. Баку и Ереван повоюют, после чего сядут за стол переговоров, пояснил лидер ЛДПР.

В эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Жириновский обвинил Турцию. Геополитические амбиции Анкары не остановятся на Азербайджане, считает политик.

"Турки убивают русского посла, убивают русского летчика, влезают в Азербайджан, и вы там ничего не сделаете больше, никогда, ибо за турками НАТО", – сказал парламентарий.

Он предрек рост напряженности в Закавказье. В конце концов "полыхнет" на российской территории – в Поволжье и на Дону, уверен Жириновский.

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют в эскалации насилия друг друга. Стороны применяют артиллерию и тяжелую бронетехнику.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил Азербайджану признать независимость Нагорного Карабаха. Баку не контролирует мятежный регион с начала 1990-х годов.