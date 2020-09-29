Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Вторник
29 сентября
Лента новостей
17:52
Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева
17:50
Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России
17:49
Известная актриса рассказала о бесплодии: Не дано
17:46
Брошенная и никому не нужная: Елизавета II осталась в гордом одиночестве
17:44
76-летняя Валиде-султан из сериала "Великолепный век" собралась под венец
17:10
Наркотики и измены: экс-жена Кержакова облила грязью спортсмена
17:01
Евросоюз устал от Украины – политолог
16:54
"Из меня выходят паразиты": оказавшаяся в клинике Волкова пришла в ужас
16:39
Стало известно о двоих детях 72-летнего Шуфутинского от молодой жены
16:26
"Рубят бабло и сидят на Канарах": мачеха выложила все тайны Нюши
16:26
Путин заявил о продлении выплат работающим с коронавирусом врачам
16:12
"Он невероятно аккуратен": известная актриса заявила об интимном моменте с Гариком Харламовым
16:01
Заявивший об убийстве Владимир Конкин еле стоял на ногах на похоронах дочери
15:51
Скандальное возвращение Жанны: младшая Фриске продолжает копировать знаменитую сестру
15:49
"Захотели новых ощущений": названа причина расставания Тимати с Настей Решетовой
15:46
Звезда сериала "Не родись красивой" призналась в измене мужу
15:23
"Перестало биться сердце": звезда "6 кадров" Медведева сообщила о большом горе
15:15
В Кремле ответили на вопрос о помощи Армении в споре из-за Карабаха
15:12
Бывшие жены Ивана Краско наплевали на его 90-летие
15:04
Эксперт назвал условия российской военной помощи Армении
14:59
Донецкий журналист о присоединении Донбасса к России: Громко сказано
14:53
Меган Маркл с мужем подложили королеве свинью
14:53
"Я больна": Меньшова рассказала о своей страсти
14:51
Секрет вечной стройности: как Мельникова из "Папиных дочек" похудела без диет
14:51
"Мне тачки бибикают!": Агата Муцениеце радуется вниманию незнакомых мужчин
14:32
Под капельницей: состояние Кристины Асмус резко ухудшилось
14:30
Сэкономил миллион: сколько стоит место под могилу дочери Конкиной на элитном кладбище
14:21
Оксану Федорову сняли в окружении мускулистых жеребцов
14:19
Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома
14:14
"Три промилле алкоголя и следы "Диазепама": что стало причиной смерти дочери Конкина
13:59
Дума призвала к скорейшему прекращению конфликта в Нагорном Карабахе
13:45
Политолог: Лукашенко дал пощечину России
13:45
"Я с детства везде виноватая": Бузова набросилась на родителей
13:42
Митя Фомин с отрубленными конечностями вызвал шок
13:26
"Как противно!": Малахов не заплатил Поргиной за визит
13:24
"На Алену Бабенко похожа": народ обсуждает внешний вид вернувшейся Елены Кориковой
13:23
Бледанс намерена победить смертельный вирус с помощью поцелуев
13:14
Краше Началовой: дочь Конкина в гробу выглядит сказочной принцессой
13:12
Россияне растаяли от танцев Галкина с дочерью
12:55
Загадочная история смерти Талькова: музыкант хранил под подушкой газовый пистолет
12:33
Бил головой о стол, пока не отключилась: жена обвинила звезду "Глухаря" в попытке удушения
12:32
Семья из Подмосковья подпольно торговала сильнодействующими препаратами без рецепта
12:29
Путин высказался о внешнем давлении на Белоруссию
12:19
Стал мужчиной: Газманов откровенно о лишении невинности в 13 лет
12:17
Тарзан решил нажиться на измене Королевой
12:05
Ребенок неожиданно отреагировал на известие о смерти дочки Конкина
11:59
Названы редкие и опасные симптомы ВИЧ
11:51
В семье Александра Серова произошло пополнение
11:48
Ученые раскрыли неожиданную опасность татуировок
11:32
В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Передовые умы бегут из Белоруссии из-за Лукашенко: Черная Луна над страной
Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно
"Я лишилась пожизненно всех концертов": Ирина Понаровская выступила с заявлением
Эксперт сообщил о закрытии шоу Кудрявцевой и Малахова
Политолог: Россия вступит в войну на стороне Армении в случае внешнего вмешательства
Политика
Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России

Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России

Владимир Жириновский. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил радикальный способ решения конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, необходимо включить многострадальный регион в состав России.
прочитано 1669 раз

Все государства появлялись в результате войн, заявил Жириновский с думской трибуны. Он напомнил о примерах Косова, Абхазии и Южной Осетии. По мнению парламентария, одними призывами к миру ситуацию в Нагорном Карабахе не исправить.

ПО ТЕМЕ

Политолог: Россия вступит в войну на стороне Армении в случае внешнего вмешательства

Эксперт назвал условия российской военной помощи Армении

 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Лидер ЛДПР предложил свои варианты решения проблемы. Один из них – вхождение Нагорного Карабаха в состав России в качестве одного из регионов. Это успокоит Армению и Азербайджан, считает либерал-демократ.

Другой вариант – вместе с Нагорным Карабахом включить в состав России Армению и Азербайджан. Еще один способ решения проблемы Жириновский назвал "царским" – дать оружие обеим сторонам конфликта. Баку и Ереван повоюют, после чего сядут за стол переговоров, пояснил лидер ЛДПР.

Фото:Russian Look/www.globallookpress.com

В эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Жириновский обвинил Турцию. Геополитические амбиции Анкары не остановятся на Азербайджане, считает политик.

"Турки убивают русского посла, убивают русского летчика, влезают в Азербайджан, и вы там ничего не сделаете больше, никогда, ибо за турками НАТО", – сказал парламентарий.

Он предрек рост напряженности в Закавказье. В конце концов "полыхнет" на российской территории – в Поволжье и на Дону, уверен Жириновский.

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют в эскалации насилия друг друга. Стороны применяют артиллерию и тяжелую бронетехнику.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил Азербайджану признать независимость Нагорного Карабаха. Баку не контролирует мятежный регион с начала 1990-х годов.

Автор: 29 сентября 2020, 17:50 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт назвал условия российской военной помощи Армении
Путин высказался о внешнем давлении на Белоруссию
Эксперт предупредил о радикализации белорусской оппозиции: Градус ненависти растет
Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко

Шоу-бизнес

Стало известно о двоих детях 72-летнего Шуфутинского от молодой жены
"Рубят бабло и сидят на Канарах": мачеха выложила все тайны Нюши
Заявивший об убийстве Владимир Конкин еле стоял на ногах на похоронах дочери
Скандальное возвращение Жанны: младшая Фриске продолжает копировать знаменитую сестру

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Три промилле алкоголя и следы "Диазепама": что стало причиной смерти дочери Конкина

В моче погибшей дочери известного актера обнаружен сильный седативный препарат
Шоу-бизнес

"Захотели новых ощущений": названа причина расставания Тимати с Настей Решетовой

Поклонники не верят в развод звезд
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома

Актриса передумала разводиться с Бари Алибасовым
Шоу-бизнес

Под капельницей: состояние Кристины Асмус резко ухудшилось

Актриса проходит курс лечения

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+