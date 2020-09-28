Политолог: Россия вступит в войну на стороне Армении в случае внешнего вмешательства

В случае вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе третьих стран России придется защищать Армению в рамках союзнических обязательств. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов, комментурия эскалацию конфликта вокруг непризнанной республики.



Россия меньше всех заинтересована в широкомасштабном конфликте на Кавказе, подчеркнул Корнилов. По его словам, Москва должна приложить максимум усилий, чтобы предотвратить вмешательство в конфликт третьих стран, прежде всего Турции.



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Корнилов отметил, что Анкара с началом боевых действий в Нагорном Карабахе резко активизировала антиармянскую риторику. "В случае внешней агрессии против Армении у России не останется другого выхода, кроме как вступиться за нее, исполняя союзнические обязательства в рамках ОДКБ", – сказал эксперт в эфире интернет-канала "Украина.ру".

Но полномасштабный конфликт вокруг Нагорного Карабах не выгоден никому, даже Турции, уверен политолог. "При том что с ее стороны звучит воинственная риторика, Турция не скрывает своих притязаний на Азербайджан", – сказал аналитик.

По его мнению, попытка обострения неслучайно предпринята именно сейчас. У нынешнего армянского правительства не лучшие отношения с Россией, а сама Москва отвлечена на множество других проблем – Украина, Белоруссия, отравление блогера Алексея Навального.

"Внешние силы, которые сейчас атакуют Россию, будут использовать и этот конфликт", – уверен эксперт.

Он напомнил, что Азербайджан давно вынашивает планы вернуть Нагорный Карабах и уже предпринимал разведку боем, пытаясь прощупать реакцию России. Но даже если Баку достигнет своей цели, то конфликт не разрешится.

"Львиная доля населения Нагорного Карабах – армяне, и возврат региона под контроль Баку вызовет в нем серьезный гуманитарный кризис", – уверен Корнилов.

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в воскресенье, 27 сентября. Армения и Азербайджан возложил вину за эскалацию насилия руг на друга. В Баку заявили, что в ходе воскресных боев заняли несколько сел и овладели стратегически важной высотой, которая позволяет держать под контролем трассу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией.

В Ереване утверждают, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков из Сирии. Россия призвала стороны конфликта к сдержанности и предостерегла другие страны от вмешательства.