Норкин выгнал из студии лидера движения "Трезвая Россия" за дебош

Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева. В Сети появилось видео с моментом дебоша гостя шоу.

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