Норкин выгнал из студии лидера движения "Трезвая Россия" за дебош

На странице в Facebook НТВ появилось видео стычки Султана Хамзаева с другими гостями эфира, а также с ведущим Андреем Норкиным. "Хамству не место в эфире нашего телеканала", – говорится в заявлении канала по поводу произошедшего.
Конфликт произошел на почве обсуждения возможного повышения минимального возраста для покупки алкоголя до 21 года. Султан Хамзаев повздорил с политологом Алексеем Тимофеевым, обозвал его дураком, а в ответ на его замечание, что тогда он тоже дурак, пригрозил физической расправой. На просьбы Андрея Норкина вернуть диалог в конструктивное русло лидер движения "Трезвая Россия" сперва не реагировал. Затем он перешел в атаку уже на ведущего.
Поняв, что общения с Султаном Хамзаевым наладить не получится, Алексей Норкин попросил того покинуть студию. Уходя тот швырнул микрофон. В телекомпании отметили, что в результате аппаратура стоимостью в несколько тысяч долларов была сломана.
"Совершенно очевидно – и это было демонстрацией – что людям надо расслабляться иногда", – подвел итог Алексей Тимофеев.
Сам Султан Хамзаев на свое странице в Instagram обвинил своего оппонента в том, что тот фашист. С подписчиками лидер движения "Трезвая Россия" поделился видео, на котором кричит на женщину-продюсера и требует уволить Алексея Норкина, который позволил себе невежливо общаться с ним.
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