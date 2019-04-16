Стало известно о судьбе пропавшего во время эфира ведущего Норкина

Андрей Норкин все еще на больничном – хотя и выписался из клиники, в которой проходил лечение. Судьбу его программы решает руководство телеканала НТВ. В госпитализации журналиста друзья винят нацистов.

Андрей Норкин чувствует себя значительно лучше. Ведущий готовится к разговору с руководством телеканала о дальнейшей судьбе ток-шоу "Место встречи". Встреча назначена на четверг, рассказал школьный друг Норкина, автор единого учебника истории России Евгений Спицын.

Первопричиной гипертонического криза, из-за которого Андрею Норкину пришлось покинуть эфир программы 2 апреля, стало общение с писателем Сергеем Лойко.

"Фашиствующий Лойко повел себя предельно омерзительно, и у Норкина на этой почве произошел гипертонический криз. А вчера что этот Лойко учудил на программе! Это уже совсем за рамками – он произнес нацистское приветствие. Когда его спросили: "Зачем вы поддерживаете нацистов?" - он зиганул…", – сказал Спицын агентству РИА ФАН.

Друг Норкина уверен: если бы Лойко так вел себя вне студии, он просто "получил бы от Андрея сразу по морде". Но в эфире журналист не мог дать волю чувствам, и просто вышел. Из-за переполнявшего его негодования у Норкина подскочил сахар и резко повысилось давление.

У Спицына в связи с этим возник вопрос к редакторам политических ток-шоу, которые приглашают в студию подобных "экспертов". "У вас фашисты бегают на всех каналах! Для чего это делается?! При этом редактор одной из новых программ на НТВ по поводу меня заявил: "Пока я редактор, этого коммуняки в программе не будет!". То есть, значит, "коммунякам" типа меня вход на программу закрыт, а фашиствующим молодчикам – пожалуйста!", – возмутился друг Андрея Норкина.

Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин 2 апреля неожиданно покинул студию прямо во время прямого эфира. Перед этим в студии разгорелся очередной диспут с участием Сергея Лойко. Позже стало известно, что Андрей Норкин госпитализирован с гипертоническим кризом.