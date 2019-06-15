"Что она несет?" – Хаматову разнесли за нелепые претензии к Путину
Артистка высказала свое мнение о президенте России Владимир Путине. В YouТube-передаче Ирины Шихман "А поговорить?" Чулпан Хаматова заявила, что в 2012 году она бы не записала ролик в поддержку главы государства, зная о последующем конфликте на Украине.
Манукян считает несправедливыми высказывания звезды театра и кино. "Какая интересная логика у Чулпан Хаматовой. А кто организовал Майдан? Путин что ли? А кто запустил АТО (антитеррористическая операция – Прим. ред.) на Украине? Может, все же Турчинов? Кстати, он же сдал Крым без единого выстрела. Он предал Украину, пусть его там судят. Но для крымчан и России он сделал благо этим решением. Они спокойно провели референдум и вернулись в родную гавань", - отметил в беседе с "Дни.ру" Вадим Манукян.
"А разве Россия вводила войска на Донбасс? Разве Порошенко, а теперь и Зеленский не утюжат мирные города Донбасса? Так каким же образом Путин мог сделать войну на Донбассе, в чем его укоряет Чулпан, если российских войск там никогда не было, и мы в этой войне никогда не участвовали?" – вопрошает эксперт. "Что она несет? Она украинской пропаганды переслушала?" - в пух и прах разнес Чулпан Хаматову Манкян.
Отметим, что Чулпан Хаматову за ее слова раскритиковали многие россияне. Они посчитали актрису лицемерной. А вот на Украине с удовольствием и злорадством смакуют интервью знаменитости.
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