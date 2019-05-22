У объявившего о референдуме Зеленского возникли проблемы

Президентские выборы на Украине завершились, но период нестабильности в ее политическом курсе продолжается. Чтобы выбрать выигрышную линию поведения на переговорах с Россией, Владимир Зеленский намерен провести референдум.

Предвыборная гонка и дебаты Владимира Зеленского с Петром Порошенко показали, что сменивший карьеру актера на политические амбиции шоумен легко завоевывает сердца простых украинцев. Его секрет прост – надо прислушиваться к мнению избирателей.

Не отказался Зеленский от подобного подхода и после победы на президентских выборах в Незалежной. "Уже избравшись, президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти", – на своей странице в Facebook оценил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев идею украинского лидера провести референдум о переговорах с Россией.

Преследует политик и еще одну важную цель. Проводя опрос, он снимает с себя ответственность за выбор курса внешней политики Украины. "Зеленский справедливо рассчитывает на карт-бланш для тех или иных действий", – цитирует сенатора RT. Он предположил, что большинство украинцев проголосуют за нормализацию отношений между странами.

Такого же мнения о мотивах Владимира Зеленского придерживается сенатор от Пермского края Алексей Пушков. "Идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко. Проголосуют за – народ захотел", – цитирует его URA.ru. Однако для начала переговоров необходимо заручиться согласием российской стороны, отметил политик.

Из-за быстрого успеха и высокой популярности на Украине у Зеленского может сложиться неверное впечатление, будто он - большой подарок, и что все только и мечтают вести с ним переговоры. Это не так. Он - новичок на политической сцене, а она иная, чем сцена артистическая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 мая 2019 г.

Впрочем, опасаются эксперты, даже если у Владимира Зеленского есть желание нормализовать отношения между Украиной и Россией, могут возникнуть проблемы. "Вопрос в том, сможет ли он это реализовать, учитывая, что у нас есть агрессивное меньшинство, которое будет этому противостоять", – цитирует НСН директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского. На этом пути президенту Украины нужно опираться на сторонников в силовых структурах, уверен он.