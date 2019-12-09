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Политика

"Подустали": озвучены претензии Макрона и Меркель к Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Еще до начала переговоров лидеров нормандской четверки в Париже 9 декабря эксперты не сомневались, что на уступки придется пойти Владимиру Зеленскому. О том, какие претензии скопились к президенту Украины у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, рассказал либеральный политолог Станислав Белковский.
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Судя по риторике, российский политолог Станислав Белковский сочувствует Киеву. Например, территории Донецкой и Луганской народных республик он называет на украинский манер ОРДЛО, что расшифровывается как Особые районы Донецкой и Луганской народных областей.

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Не скрывает он и сожаления от того факта, что мировое сообщество может принудить Киев выполнять обязательства, а также перестать нарушать права собственных граждан в плане изучения родных языков. Однако пойти на этот шаг, признает Белковский, скорее всего, придется.

Он напомнил, что совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковал украинский закон о языке. "Киеву надо пойти навстречу Венецианской комиссии. Пусть не полностью, но придется это сделать", – цитирует "Политнавигатор" российского специалиста.

"От этого будет зависеть и отношение спонсоров урегулирования в ОРДЛО, то есть Франции и Германии", – добавил он. "Здесь, к сожалению, на уступки придется пойти. Пусть не на все, но здесь нужна политическая воля президента Зеленского, и готовность к компромиссу по этому вопросу", – посетовал эксперт.

Также он озвучил претензии, которые успели скопиться у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель к Владимиру Зеленскому. "Утрата Украиной доверия Европы связана с привычкой украинских лидеров поступать по принципу "что хочу, то и ворочу", а выставленные политикой и историей счета переносить на западных лидеров. Там немножечко подустали", – пояснил политолог.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоятся переговоры лидеров стран нормандской четверки. В рамках мероприятия состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперты ожидают, что в ходе саммита политики попытаются убедить украинского коллегу выполнить обязательства, которые его страна взяла на себя в рамках минских соглашений.

Автор: 9 декабря 2019, 09:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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