"Подустали": озвучены претензии Макрона и Меркель к Зеленскому

Судя по риторике, российский политолог Станислав Белковский сочувствует Киеву. Например, территории Донецкой и Луганской народных республик он называет на украинский манер ОРДЛО, что расшифровывается как Особые районы Донецкой и Луганской народных областей.
Не скрывает он и сожаления от того факта, что мировое сообщество может принудить Киев выполнять обязательства, а также перестать нарушать права собственных граждан в плане изучения родных языков. Однако пойти на этот шаг, признает Белковский, скорее всего, придется.
Он напомнил, что совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковал украинский закон о языке. "Киеву надо пойти навстречу Венецианской комиссии. Пусть не полностью, но придется это сделать", – цитирует "Политнавигатор" российского специалиста.
"От этого будет зависеть и отношение спонсоров урегулирования в ОРДЛО, то есть Франции и Германии", – добавил он. "Здесь, к сожалению, на уступки придется пойти. Пусть не на все, но здесь нужна политическая воля президента Зеленского, и готовность к компромиссу по этому вопросу", – посетовал эксперт.
Чем ближе саммит нормандского формата, тем больше мерзостей звучит из ртов официальных лиц Украины. Да и сам Зеленский недалеко ушёл от своих советников, помощников, министров и прочих "Слуг Бандеры".— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) December 5, 2019
Меркель с Макроном хоть конспектируют этот поток политического бреда и расизма?
Также он озвучил претензии, которые успели скопиться у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель к Владимиру Зеленскому. "Утрата Украиной доверия Европы связана с привычкой украинских лидеров поступать по принципу "что хочу, то и ворочу", а выставленные политикой и историей счета переносить на западных лидеров. Там немножечко подустали", – пояснил политолог.
Напомним, что 9 декабря в Париже состоятся переговоры лидеров стран нормандской четверки. В рамках мероприятия состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперты ожидают, что в ходе саммита политики попытаются убедить украинского коллегу выполнить обязательства, которые его страна взяла на себя в рамках минских соглашений.
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