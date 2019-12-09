"Подустали": озвучены претензии Макрона и Меркель к Зеленскому

Еще до начала переговоров лидеров нормандской четверки в Париже 9 декабря эксперты не сомневались, что на уступки придется пойти Владимиру Зеленскому. О том, какие претензии скопились к президенту Украины у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, рассказал либеральный политолог Станислав Белковский.

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