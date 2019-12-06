Развязный Порошенко сделал хамский выпад в адрес Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко ведет себя все более вызывающе. Дошло до того, что он начал давать указания Владимиру Зеленскому. Перед переговорами в нормандском формате пятый президент Украины озвучил "рекомендации" главе государства.



Зеленский должен строго придерживаться минских соглашений, заявил Порошенко. Примечательно, что сам бывший президент Украины за пять лет не выполнил ни единого пункта договоренностей.



Кроме того, лидер Незалежной не должен доверять президенту России, считает бывший глава государства. "Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным", – написал Порошенко в своем блоге на страницах портала "Украинская правда".

Ранее партия бывшего президента "Европейская солидарность" обозначила перед Зеленским "красные линии" – то, на что Зеленский не должен соглашаться в ходе переговоров с российским коллегой. По мнению сторонников Порошенко, главе государства не следует соглашаться на федерализацию Украины и проведение выборов на неконтролируемых территориях.

Саммит нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже. Урегулирование в Донбассе Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят в компании лидеров Германии и Франции. Не исключено, что президенты России и Украины пообщаются с глазу на глаз.

Чем ближе саммит нормандского формата, тем больше мерзостей звучит из ртов официальных лиц Украины. Да и сам Зеленский недалеко ушёл от своих советников, помощников, министров и прочих "Слуг Бандеры".

Меркель с Макроном хоть конспектируют этот поток политического бреда и расизма? — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) December 5, 2019

Эксперты не ждут прорыва от переговоров. Как отметил в комментарии для "Дни.ру" эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, Киев на протяжении пяти лет саботирует выполнение минских договоренностей. Начатая Петром Порошенко военная операция продолжается при Владимире Зеленском, напомнил аналитик.