Развязный Порошенко сделал хамский выпад в адрес Зеленского

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Пятница 6 декабря
Лента новостей
12:06
Сотрясение и синяки по всему телу: москвичка зверски избила свою дочь
12:01
"Лаяли и хрюкали": Дзюба объяснил свой наезд на фанатов
11:58
"Наконец-то, родненький": Зеленский ловко вышел из казусной ситуации
11:46
В Череповце погиб выпавший из окна ребенок
11:33
"Звезда эпохи": в Кремле минутой молчания почтили память Началовой
11:31
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:28
"Вынуждена переписать имущество": Рудковская устроила разнос швыряющему миллионы Плющенко
11:21
"Хватит быть убогой": жесткий выпад Бородиной взбесил народ
11:04
Волочкова рассказала о продаже своего шикарного дома
10:45
"Не выдержала": экс-директор "Уральских пельменей" прокомментировал уход Михалковой
10:42
В Петербурге пьяный водитель спровоцировал аварию с 13 машинами
10:07
"Эти деньги сейчас очень нужны": Заворотнюк дорого обходится изнуренному Чернышеву
09:59
Как не напиться на новогоднем корпоративе
09:52
Сделано заявление о 40-градусном морозе на Новый год
09:40
Подросток умер из-за резкого поворота головы
09:27
Найден сенсационный способ лечения рака
09:10
Под Екатеринбургом произошел крупный пожар
08:56
Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала
08:47
Плохо кончит: Шаляпину с перетянутым лицом вынесли суровый приговор
08:39
На юго-востоке Москвы водитель автобуса сбил ребенка
08:26
Курс рубля вырос до максимума за 10 дней
08:15
"Адовый вирус": Собчак сообщила об опасном заболевании
08:10
Последние минуты жизни актера Миронова оказались мистическими
06:21
Гоген Солнцев: о состоянии жены-старушки, продажных медработниках и неминуемой смерти
04:32
Резко изменившуюся Орбакайте перепутали с Гагариной
02:07
Сын Джуда Лоу закрутил роман с популярной певицей
00:34
"Спасибо за коронацию": Толкалина неожиданно для всех стала венценосной особой
22:11
В Петербурге произошла массовая авария с участием 13 машин
21:57
"Была не одна беременность от Миронова": любовница открыла сенсационные факты об актере
21:42
Тодоренко в годовщину сына вывалила сочащуюся молоком грудь
21:34
Аспирин назвали эффективным средством против рака
21:24
"Это не он!": Калашникова расплакалась от вида перекроенного хирургом Шаляпина
21:21
"Вернулась, называется": упорхнувшая обратно в Испанию Ветлицкая попросила помощи
21:08
"В самый уязвимый момент": Солнцев влез в скандал с умирающей Заворотнюк
20:46
Мужчина умер во время собеседования на работу
20:42
Мать Тимати рассказала о страшном горе
20:21
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе в Зеленограде
19:51
"Тот тип всех перещелкал": сексапильную Бледанс заподозрили в странном желании
19:31
Лауреатов премии "Марка №1 в России" наградят в Кремле
19:12
Журналисты ФАН опровергли расследование "Фонтанки" о ЧВК "Вагнера"
19:11
Пикантное декольте вдовы Круга свело поклонников с ума
19:07
Обозвала жирной хабалкой: Сябитова настрадалась от унижений Гузеевой
19:04
Опубликовано уникальное видео с ядерным чемоданчиком Путина
18:58
Актер из сериала "Теория большого взрыва" впервые стал отцом
18:41
Украинцам запретят въезд в Россию по внутреннему паспорту
18:35
"Ой, мамочки!": 15-летняя фигуристка Трусова удивила новым трюком (видео)
18:30
Столкнувшийся с безденежьем Тарасов получил миску бесплатной еды
18:03
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
18:01
"Девочки, на помощь!": Рита Дакота угодила в серьезную передрягу
17:52
Евгений Миронов получил серьезную травму головы во время спектакля
17:22
Королева красоты разбилась в страшной аварии
17:16
Жену и детей Джигурды пытались убить во Франции
17:01
Есть пострадавшие: в Уфе столкнулись автобус и легковушка
16:58
Украинец хотел пересечь границу под чужим именем и оказался в розыске
16:50
"Старая!": известный блогер на людях дала оплеуху загнобленной Карауловой
16:48
Голая ненакрашенная Летучая поразила красотой и молодостью
16:38
Народ погнал прочь недовольную приемом Вайкуле
16:22
Сбили и переехали КамАЗом: крымчанин погиб в жутком ДТП
16:14
Ботокс: вся правда об уколах красоты
16:09
Дума меняет маркировку произведений литературы и искусства
16:08
Звезда кино и сериалов получила результаты ДНК-теста от Борисова
15:53
Россия выслала болгарского дипломата
15:48
У пенсионерки из Ленобласти похитили более миллиона рублей
15:38
Виктория Боня крупно опозорилась за рубежом
15:31
Брак с Богомоловым оказался последним для Собчак
15:24
"Дни.ру" дарят подарки: Beauty Box от марки "Черный Жемчуг"
15:03
"Сложил кулак и бил": домработница обвинила солиста группы "Корни" в истязании
15:03
Берлин оправдали за скандал с "новыми Скрипалями"
15:02
Грязная матерщина Шнурова на сцене обернулась судом и жутким скандалом
14:42
Рецепт на Новый год: салат "Мимоза"
14:35
Нервный Лукашенко устроил скандал из-за преемника
14:29
"Любят ребята других ребят": Бузова вызвала оторопь новым клипом о геях
14:22
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
14:11
"Таблетки и алкоголь": Солнцев о состоянии больной жены-старушки
14:10
"Запрещают ходить на горшок": звезда шоу "Дом-2" получила психологическую травму
14:05
"Не интересует": обнищавшему Порошенко вынесли суровый приговор
13:59
"Хайпожор!": Бородина заткнула за пояс наглого блогера
13:57
Родившая Ирина Слуцкая показала третьего ребенка
13:50
Трампу доложили о жуткой бойне
13:09
Загадочная пена на реке удивила жителей Подольска
13:08
Впервые в России: интерактивное шоу "Новогодняя Ёлка Nick Jr."
13:05
В Москве наградили героев со всей России
13:02
Будь мужиком: Медведев влепил пощечину трусливому Лукашенко
13:00
Россиянин купил Мальдивы за 8,5 млн рублей
12:49
Новые фото со свадьбы Виктории Лопыревой
12:47
Экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина о пластических операциях, личной жизни и бывшем муже
12:40
Перенапрягся: знаменитый актер порвал половой орган на сцене
12:30
На Первом канале сделали странное заявление об отравившемся Алибасове
12:23
У подмосковного таксиста нашли килограмм героина
12:10
И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
12:03
Лучший подарок для чемпиона: мастхэвы от Gillette
12:02
Худрука Московского театра клоунады срочно реанимируют
12:01
"Почему голая?": Медведева шокировала народ внешним видом
11:53
Шаляпин с Копенкиной о суррогатном материнстве, ревности и черном пиаре
11:49
Павел Прилучный после подтверждения романа с Дарьей Мороз: Любовь делает человека слабым
11:45
В России планируют продавать искусственный фарш из реактора
11:40
Теперь невеста: звезда "Ла-Ла Ленда" выходит замуж
11:39
В Карелии на мужчину обрушился дом
11:33
В Германии застрелили причастного к убийству более 90 россиян грузина
11:12
Священник выпал из окна и разбился на глазах у жителей Хабаровска
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт на Новый год: салат "Мимоза"
"Таблетки и алкоголь": Солнцев о состоянии больной жены-старушки
"В самый уязвимый момент": Солнцев влез в скандал с умирающей Заворотнюк
Требуют ДНК-тест: новый поворот в громком скандале с наследством Гурченко
"Это правда": Варум раскрыла важную подробность свадьбы с Агутиным
Одинокая Джоли закрутила роман с женщиной
Политика

Развязный Порошенко сделал хамский выпад в адрес Зеленского

Петр Порошенко, Украина, новости. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Украины Петр Порошенко ведет себя все более вызывающе. Дошло до того, что он начал давать указания Владимиру Зеленскому. Перед переговорами в нормандском формате пятый президент Украины озвучил "рекомендации" главе государства. 
прочитано 121 раз

Зеленский должен строго придерживаться минских соглашений, заявил Порошенко. Примечательно, что сам бывший президент Украины за пять лет не выполнил ни единого пункта договоренностей.

ПО ТЕМЕ

"Не интересует": обнищавшему Порошенко вынесли суровый приговор

Порошенко взял за горло нерешительного Зеленского

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Кроме того, лидер Незалежной не должен доверять президенту России, считает бывший глава государства. "Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным", – написал Порошенко в своем блоге на страницах портала "Украинская правда".

Ранее партия бывшего президента "Европейская солидарность" обозначила перед Зеленским "красные линии" – то, на что Зеленский не должен соглашаться в ходе переговоров с российским коллегой. По мнению сторонников Порошенко, главе государства не следует соглашаться на федерализацию Украины и проведение выборов на неконтролируемых территориях.

Саммит нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже. Урегулирование в Донбассе Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят в компании лидеров Германии и Франции. Не исключено, что президенты России и Украины пообщаются с глазу на глаз.

Эксперты не ждут прорыва от переговоров. Как отметил в комментарии для "Дни.ру" эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, Киев на протяжении пяти лет саботирует выполнение минских договоренностей. Начатая Петром Порошенко военная операция продолжается при Владимире Зеленском, напомнил аналитик.

Автор: 6 декабря 2019, 12:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский на обложке и драка в Раде: Украина готовится к переговорам в Париже
"Не оставляет выбора": Трампа пообещали добить импичментом и переворотом
"Безусловная капитуляция": объявлено о судьбе Донбасса после переговоров
"Абсурд полный": Лукашенко жестко высказался о союзе с Россией

Шоу-бизнес

Лазарев сделал важное заявление о поездке на "Евровидение" в третий раз
"Плод нашей любви": Седокова сделала важное заявление
Шнуров о ребенке от молодой жены
"Хватит быть убогой": жесткий выпад Бородиной взбесил народ

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Последние минуты жизни актера Миронова оказались мистическими

Рядом с артистом была любовница
Шоу-бизнес

Павел Прилучный после подтверждения романа с Дарьей Мороз: Любовь делает человека слабым

Актер признался, что он не романтик
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: Beauty Box от марки "Черный Жемчуг"

"Черный Жемчуг" – любимый бренд российских женщин
Шоу-бизнес

Брак с Богомоловым оказался последним для Собчак

Шумиха вокруг гламурной блондинки не утихает

Гороскоп

"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать
Как завоевать мужчину-Рыбы
Женский календарь красоты на декабрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Ой, мамочки!": 15-летняя фигуристка Трусова удивила новым трюком (видео)
"Почему голая?": Медведева шокировала народ внешним видом
Не для слабонервных: российская гимнастка рухнула с большой высоты во время соревнований (видео)
Сексуальная Туктамышева рассказала о своих идеалах

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru